ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



2021年11月10日、Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。


2021 年 11 月のセキュリティ更新プログラム (月例) – Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2021/11/09/202111-security-updates/

◆Windows 11
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 11: 5007215

◆Windows 10 v21H1, v20H2, v2004, v1909
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 10 v21H1, Windows 10 v20H2, Windows 10 v2004: 5007186
Windows 10 v1909: 5007189

◆Windows Server 2022
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2022: 5007205

◆Windows Server 2019, Windows Server 2016, and Server Core installations (2019, 2016, v20H2, and v2004)
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server, version 20H2, Windows Server, version 2004: 5007186
Windows Server 2019: 5007206
Windows Server 2016: 5007192

◆Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 Monthly Rollup: 5007247
Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 Security Only: 5007255
Windows Server 2012 Monthly Rollup: 5007260
Windows Server 2012 Security Only: 5007245

◆Microsoft Office
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
4486670, 5002032, 5002035, 5002038, 5002053, 5002056, 5002065, 5002072

◆Microsoft SharePoint
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5002063

◆Microsoft Exchange Server
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5007049

◆Visual Studio
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。

◆Dynamics 365
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
50084785008479

◆Power BI Report Server
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
なりすまし

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5007903

◆Azure 関連ソフトウェア
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
特権の昇格

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。

◆Microsoft Malware Protection Engine
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。

なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2021年12月15日(水)提供予定となっています。

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in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

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