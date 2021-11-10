2021年11月10日 10時50分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日





2021年11月10日、Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。







2021 年 11 月のセキュリティ更新プログラム (月例) – Microsoft Security Response Center

https://msrc-blog.microsoft.com/2021/11/09/202111-security-updates/



◆Windows 11

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：



Windows 11: 5007215



◆Windows 10 v21H1, v20H2, v2004, v1909

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：



Windows 10 v21H1, Windows 10 v20H2, Windows 10 v2004: 5007186

Windows 10 v1909: 5007189



◆Windows Server 2022

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：



Windows Server 2022: 5007205



◆Windows Server 2019, Windows Server 2016, and Server Core installations (2019, 2016, v20H2, and v2004)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：



Windows Server, version 20H2, Windows Server, version 2004: 5007186

Windows Server 2019: 5007206

Windows Server 2016: 5007192



◆Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：



Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 Monthly Rollup: 5007247

Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 Security Only: 5007255

Windows Server 2012 Monthly Rollup: 5007260

Windows Server 2012 Security Only: 5007245



◆Microsoft Office

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：



4486670, 5002032, 5002035, 5002038, 5002053, 5002056, 5002065, 5002072



◆Microsoft SharePoint

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：



5002063



◆Microsoft Exchange Server

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：



5007049



◆Visual Studio

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：



セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。



◆Dynamics 365

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：



5008478, 5008479



◆Power BI Report Server

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

なりすまし



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5007903



◆Azure 関連ソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。



◆Microsoft Malware Protection Engine

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

