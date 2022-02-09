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今日は毎月恒例「Windows Update」の日


今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。

2022 年 2 月のセキュリティ更新プログラム (月例) – Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2022/02/08/202202-security-updates/

2022年2月の月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている企業組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照のうえ、早期に更新の展開をお願いしますhttps://t.co/KRm1j7wedK pic.twitter.com/epkFBLDcot

— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM)


◆Windows 11
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5010386

◆Windows 10 v21H2, v21H1, v20H2, v1909
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 10 v21H2, v21H1, v20H2：5010342
Windows 10 v1909：5010345

◆Windows Server 2022(Server Core installation、Azure Edition Core Hotpatchを含む)
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5010354

◆Windows Server 2019
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5010351

◆Windows Server 2016
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5010359

◆Windows 8.1, Windows Server 2012 R2
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Monthly Rollup：5010419
Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Security Only：5010395

◆Windows Server 2012
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2012 Monthly Rollup：5010392
Windows Server 2012 Security Only：5010412

◆Microsoft Office
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。

◆Microsoft SharePoint
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。

◆Microsoft Visual Studio
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/visualstudioを参考にしてください。

◆Microsoft .NET
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
サービス拒否

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/dotnetを参考にしてください。

◆Microsoft Dynamics 365およびDynamics GP
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/dynamics365https://docs.microsoft.com/dynamicsを参考にしてください。

◆Microsoft Power BI Desktop
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
特権の昇格

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/power-biを参考にしてください。

◆Microsoft Teams
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
サービス拒否

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/MicrosoftTeamsを参考にしてください。

◆Azure Data Explorer
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
なりすまし

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/azure/data-explorerを参考にしてください。

◆SQL Server for Linux Containers
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
特権の昇格

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。

なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2022年3月9日(水)提供予定となっています。

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in ソフトウェア,   セキュリティ, Posted by logu_ii

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