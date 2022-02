2022年02月09日 10時35分 メモ

YouTuber兼ラッパーがハッキングで盗み出されたビットコインのロンダリング容疑で逮捕される、司法史上最高額となる4200億円相当のビットコインを押収



アメリカ司法省が2022年2月8日付けで、2016年に香港の仮想通貨取引所・Bitfinexをハッキングして盗み出されたビットコインのロンダリングに関わった容疑で、夫婦のイリヤ・リヒテンシュタイン容疑者とヘザー・モーガン容疑者を逮捕し、盗み出されたビットコインのおよそ8割を押収したと発表しました。押収されたビットコインを金額に換算すると36億ドル(約4150億円)以上で、仮想通貨関連の押収額ではアメリカ司法史上最高額になります。



裁判所によると、リヒテンシュタイン容疑者とモーガン容疑者には、2016年に2000件以上の不正アクセスと不正取引を通じてBitfinexから盗まれた11万9754BTCものビットコインをロンダリングしようとした容疑がかけられています。





モーガン容疑者は「Razzlekhan」という名前でラッパー兼YouTuberとして活躍しており、公式サイトでは「ウォール街の悪名高いワニが再び襲いかかる!」という煽り文句で売り出されていました。以下が、リヒテンシュタイン容疑者が2019年に公開した楽曲のミュージックビデオ。



また、モーガン容疑者はアメリカ経済誌のフォーブスに寄稿するライターとしても活躍しており、サイバーセキュリティやビジネス戦術、YouTuberになる方法についてなどの記事を公開していました。夫のリヒテンシュタイン容疑者は、LinkedInのプロフィールによれば投資家として活動していた模様。



盗まれたビットコインはリヒテンシュタイン容疑者の管理下にあるウォレットに送金されており、このうち2万5000BTCはすでにロンダリングされたのちに換金され、リヒテンシュタイン容疑者とモーガン容疑者が管理する口座に預けられていました。残りの約9万4000BTCはウォレットに残っていたそうです。



裁判所の令状が発行された後、特別捜査官はリヒテンシュタイン容疑者のアカウントにアクセスし、ウォレットから9万4000BTCのビットコインを押収しました。司法省のサイバー犯罪特別捜査チームであるIRS-Criminal Investigationの責任者であるジム・リー氏は「我々はロンダリング技術を解明し、盗まれた資金を追跡し、押収することに成功しました。今回の押収はこれまでの仮想通貨関連の押収で最も大きいもので、36億ドル以上に相当します」とコメントしました。



FBI副局長のポール・M・アバーテ氏は「犯罪者は常に足跡を残します。今回の事件は、FBIがデジタルの痕跡を徹底的に追跡するためのツールを持っていることを示します。私たちFBIの捜査チームと法執行機関のパートナーによる粘り強く献身的な仕事のおかげで、私たちは最も洗練された犯罪の根源を明らかにし、金融インフラストラクチャのセキュリティを悪用しようとした人々に正義の鉄槌を下すことができます」と語りました。



なお、リヒテンシュタイン容疑者とモーガン容疑者はマネーロンダリングと詐欺の容疑で起訴されており、最大25年の懲役が科されると見られています。また、Bitfinexハッキングについては引き続き捜査が行われます。