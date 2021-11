たった1人から42億円相当の暗号資産を盗み出した10代の若者が逮捕される

カナダ・オンタリオ州の10代の若者がたった1人の被害者から4600万カナダドル(約41億7000万円)相当の暗号資産を盗み出したとして逮捕されました。この被害額は、同国の暗号資産関連犯罪史において単一の被害者から盗み出された金額として過去最高額とのことです。 Arrest Made in $46 Million Dollar Cryptocurrency Theft https://hamiltonpolice.on.ca/news/arrest-made-in-46-million-dollar-cryptocurrency--theft/ Ontario teen charged in $46M cryptocurrency scam | CTV News https://toronto.ctvnews.ca/ontario-teen-arrested-after-allegedly-stealing-46-million-in-cryptocurrency-from-one-person-in-the-u-s-1.5669935 Canadian Teen Arrested in Crypto Theft Worth $36.5 Million - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-17/canadian-teen-arrested-in-crypto-theft-worth-36-5-million 地元のハミルトン警察の公式発表によると、この若者が4600万カナダドルを盗み出した手法は、「SIMスワップ攻撃」と呼ばれる手口。SIMスワップは標的の個人情報を収集して、標的が契約している携帯電話会社に連絡。「携帯電話が盗まれたのですが……」などと偽って、標的の電話番号を自分が所有しているSIMカードに移すように仕向けるという手口です。こうしてまんまと盗み出した電話番号は、2段階認証を突破するために用いられます。

2021年11月19日 11時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1k_iy

