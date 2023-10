2023年10月17日 23時45分 メモ

アメリカ政府が8000億円相当のビットコインを所有する大口保有者に



金融市場において、大口投資家は一気に株式を買う姿から「クジラ」と呼ばれます。2023年現在、ビットコイン市場のクジラの1つがアメリカ政府で20万BTC(50億ドル・8000億円相当)ものビットコインを保有していることが明らかになっています。



Why the U.S. Government Has $5 Billion in Bitcoin - WSJ

https://www.wsj.com/finance/currencies/federal-government-bitcoin-5-billion-78ce0938





Whales In High Places: US Government’s Staggering Bitcoin Holdings Revealed | Bitcoin Insider

https://www.bitcoininsider.org/article/229596/whales-high-places-us-governments-staggering-bitcoin-holdings-revealed



U.S. government is now largest Bitcoin whale with $5b in BTC

https://crypto.news/u-s-government-is-now-largest-bitcoin-whale-with-5b-in-btc/





調査会社・21.coのデータによると、アメリカ政府が保有するビットコインの量は19万4188BTC。これは55億597万891ドル相当で、日本円にすると8246億円相当です。



アメリカ政府が保有しているビットコインは差し押さえで得たもので、2020年10月に闇サイト「シルクロード」の創業者であるロス・ウルブリヒトが保有していた6万9369BTCを差し押さえ。2022年1月に仮想通貨取引所「Bitfinex」のハッキングに関連して9万4643BTCを差し押さえ。そして、2022年5月に「シルクロード」からBTCを盗み出したジェームス・チョンから5万1326BTCを差し押さえています。



Forensic: U.S. Government Bitcoin Holdings

https://dune.com/21co/us-gov-bitcoin-holdings



ただし、アメリカ政府がビットコインを保有し続けているのは、差し押さえを行った後、裁判所から現金化の最終命令が出るまでの法的手続きに時間がかかるためで、運用して利益を出す目的ではありません。





実際、アメリカ政府は2023年3月に9800BTCを売却し、さらにシルクロード関連で押収したビットコインのうち4万1500BTCを売却する予定にしています。また、残る分も2023年の年内には売却される見通しです。



ちなみに、前述の仮想通貨取引所「Bitfinex」がハッキングを受けた2016年時点のビットコインの価格は600ドル(約9万円)ほど。その後、司法省が差し押さえを行った2022年時点では4万4000ドル(約660万円)まで上がり、2023年10月現在は2万7000ドル(約400万円)ほどで推移しています。