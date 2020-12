2020年12月17日 13時46分 メモ

ビットコインの価格が初めて2万ドル(約200万円)を突破



暗号資産(仮想通貨)の中でも特にメジャーな存在として知られる「Bitcoin(ビットコイン)」の価格が、2020年12月1日に史上最高値を更新して以降も上がり、とうとう2万ドル(約207万円)の大台を突破しました。



Bitcoin price breaks above $20,000 for the first time ever

https://www.cnbc.com/2020/12/16/bitcoin-breaks-above-20000-for-the-first-time-ever.html





Crypto Observers Debate What’s Next After Bitcoin Hits Record - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-16/crypto-observers-debate-what-s-next-after-bitcoin-hits-record



ビットコインの価格は、2013年11月に記録した1165ドル(当時のレートで約12万7800円)が3年強にわたり史上最高値でしたが、その後、2017年2月に1171ドル(当時のレートで約13万2000円)で記録を更新。この年は加速度的に価格が高騰し、2017年11月には8000ドル(約90万円)に至りました。



仮想通貨Bitcoin(ビットコイン)の価格が1BTCあたり8000ドルを突破 - GIGAZINE





2017年末~2018年にかけて2万ドル近くまで上がった価格は、2019年に4000ドル(約41万円)前後にまで下落したのち再び上昇。2020年に入って新型コロナウイルスの影響もあって再下落しましたが、またも上昇傾向に入っていました。



2013年の高騰についてはごく少数の人間による価格操作の可能性が指摘されていますが、今回の事例は機関投資家の動きにより推進されたものであるとのことです。



なお、ハードウェアウォレット「Trezor」の開発元であるSatoshiLabsが委託した調査の結果によると、アメリカ国民の暗号資産保有率は45.8%だそうです。



SatoshiLabs’ Cryptocurrency Survey Shows Potential for Massive Adoption | by SatoshiLabs | Dec, 2020 | Trezor Blog

https://blog.trezor.io/satoshilabs-cryptocurrency-survey-shows-potential-for-massive-adoption-dc1cde6351d7