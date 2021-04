2021年04月14日 12時00分 メモ

ビットコイン相場が史上最高値を6万3000ドル(約690万円)で更新、Coinbase上場直前



2021年2月に初めて5万ドル(約530万円)の大台に乗った暗号資産(仮想通貨)・ビットコインの価値がさらに上昇し、6万3000ドル(約690万円)に到達しました。



Value of cryptocurrency bitcoin climbs 5% to record high of $63,000 | Bitcoin | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2021/apr/13/bitcoin-cryptocurrency-value-climbs-record-high-63000-dollars-launch-coinbase-platform-nasdaq



Bitcoin hits new all-time high above $63,000 ahead of Coinbase debut

https://www.cnbc.com/2021/04/13/bitcoin-hits-new-all-time-high-above-62000-ahead-of-coinbase-debut.html



ビットコイン相場は1年以上にわたり上昇傾向にあり、2020年4月時点では約7000ドル(約76万円)でしたが、2020年後半から2021年前半にかけての半年で450%上昇しました。





2021年2月には、イーロン・マスク氏が率いる電気自動車メーカー・テスラが15億ドル(約1577億円)分のビットコインを購入したことで、当時史上最高値の4万3000ドル(約452万円)を記録。



さらに約1週間後の2月17日には5万ドルの大台に到達していました。



2021年4月14日(水)に暗号資産取引所Coinbaseの株式公開を控えての史上最高値更新は、投資家からの期待の表れといえます。



なお、相場の高騰はビットコインだけではなく、イーサリアムも2317ドル(約25万円)の最高値を記録しています。