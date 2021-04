2021年04月14日 12時30分 サイエンス

子どもの免疫細胞は大人よりも新型コロナウイルスに反応しやすいことが明らかに、子どもが重症化しづらい理由の一因か



子どもの免疫細胞は大人の免疫細胞よりも新型コロナウイルスに反応しやすいことが、最新の研究により明らかになっています。



人間の免疫システムはT細胞やB細胞、マイクロファージなど複数の細胞により構成されています。しかし、すべての人が血中に同じ細胞を持ち合わせているわけではありません。



B細胞は体が過去に遭遇した病原体を記憶するため、過去にどのような病気にかかってきたかにより、細胞受容体は変異して免疫細胞を作り上げていきます。スタンフォード大学の研究チームはこれらの免疫細胞が個人間でどのように異なるかや、それらが人の寿命にどのように関連するかを調査しました。





研究チームは健康な成人から114の血液サンプル、1~3歳の子ども51人から93の血液サンプル、12の臍帯血サンプル、臓器提供者から8つの血液・リンパ節・脾臓のサンプルを収集し、それぞれを分析。



新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のパンデミックが起こる前のタイミングで子どもから採取した血液は、ウイルスに一度もさらされたことがないにもかかわらず、血液中のB細胞が成人のものよりも頻繁にSARS-CoV-2と結合することが明らかになっています。





今回の研究は初期段階にありますが、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に感染した場合、子どもが大人よりもはるかに重症化するケースが少ない」という理由を知る手がかりになる可能性があります。



個人間の免疫細胞の違いについて研究したチームは、「子どもは通常、SARS-CoV-2に感染した後、成人よりも軽度の症状を発症します。これはウイルス受容体の発現と免疫応答に違いがあることが原因である可能性があります」と論文に記しています。



研究チームによると、COVID-19を発症した子どもは大人とは対照的に抗体価が低く、SARS-CoV-2表面にあるスパイクタンパク質に特異的な免疫グロブリンG(IgG)が多いそうです。



白血球の一種であるB細胞は細胞表面の受容体に、過去に感染した病原体に関する情報を保持します。これらの受容体はB細胞が認識できる病原体のビット(抗原)にパズルのピースのように結合することを可能にすることで、病原体に対する免疫応答を行います。さらに、これらの受容体は細胞やウイルスが体内に侵入した際に、病原体を破壊する別の受容体に変異することが可能です。





研究チームがB細胞受容体を調べたところ、子どもたちのB細胞は過去に体内に侵入したウイルスや細菌に対して、大人よりも多くのクローンを保有していることが明らかになっています。また、SARS-CoV-2に感染することなくウイルスに対して有効に働くことが可能な、より多くのB細胞を持っていることも判明しました。



子どもたちがCOVID-19を発症しても重症化しない理由について、研究チームは「子どもが他のコロナウイルスにさらされた際にクローンを作成し、これがSARS-CoV-2にも対応できるように変異するためと考えられます」「過去のコロナウイルスへの曝露が交差反応性メモリーを刺激する可能性があります。そのため、クローン反応は小児期に最も頻度が高い可能性があると仮定します」と述べています。



ただし、COVID-19に感染した際に軽度の症状を示す子どもにはより多くの要因があると考えられるため、より広範な研究が必要になります。