2020年12月24日 11時28分 サイエンス

新型コロナウイルスの免疫は少なくとも8カ月間持続するとの研究結果



新型コロナウイルスのワクチンは「1年未満」という非常に短い期間で開発され、すでにイギリスやアメリカなどで接種がスタートしています。ワクチン接種をする上で気になるのが「ワクチンで得られた新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)への免疫がどれほど持続するのか?」という点ですが、オーストラリアの研究チームは「SARS-CoV-2の免疫は少なくとも8カ月間持続する」との研究結果を発表しました。



Rapid generation of durable B cell memory to SARS-CoV-2 spike and nucleocapsid proteins in COVID-19 and convalescence | Science Immunology

https://immunology.sciencemag.org/content/5/54/eabf8891



COVID immunity lasts at least eight months, new data reveals

https://medicalxpress.com/news/2020-12-covid-immunity-months-reveals.html



Great News: Latest Research Shows Immunity to COVID-19 Lasts at Least 8 Months

https://www.sciencealert.com/latest-research-adds-to-evidence-immunity-covid-19-could-last-8-months-or-more





人間の体は細菌やウイルスといった病原体に対して抗体を産生して排除しようとします。ところが、過去の研究では「一部の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者の体内では、発症後数週間でウイルスに対する抗体が消失した」と報告されており、SARS-CoV-2の免疫を獲得できるのかどうかを懸念する声も上がっていました。



「新型コロナウイルスの免疫は数週間しか続かない」という新たな研究結果 - GIGAZINE





しかし、体内に抗体が存在しないからといって、必ずしもその病原体への免疫がないとは断定できません。抗体を産生するメモリーB細胞はいくつかの病原体を長期にわたって記憶しており、病原体が体内に入ってくるとすぐに反応して抗体を作ることが知られているためです。



たとえば、はしかは一度感染すると生涯にわたって免疫が持続するといわれており、破傷風もワクチンによって10年近く免疫を持続させられるとのこと。そこでオーストラリアのモナシュ大学で免疫学・病理学を研究するMenno van Zelm准教授が率いる研究チームは、一度COVID-19に感染した人の体内でどれほど免疫が持続するのかを調べる研究を行いました。



研究チームは25人のCOVID-19患者から、発症してから4日後~242日後の期間中に合計36個の血液サンプルを採取しました。そして、COVID-19を発症していない36人の被験者からも36個の血液サンプルを採取し、それぞれのサンプルについて調査を実施したそうです。





血液サンプル中の抗体のみを調べた結果、以前の研究と同様に発症から20日が経過するとSARS-CoV-2の抗体は減少し始めたとのこと。しかし、血液サンプルに蛍光標識したSARS-CoV-2を導入したところ、全ての元COVID-19患者がSARS-CoV-2のスパイクタンパク質とヌクレオカプシドを認識するメモリーB細胞を持っていたことも判明。これらのSARS-CoV-2に特異的なメモリーB細胞は、発症後8カ月後まで安定して存在していたと研究チームは述べています。



van Zelm氏は今回の研究結果について、「SARS-CoV-2に感染した患者が実際にウイルスと病気に対する免疫を保持していることが示されているため重要です」とコメント。世界中でCOVID-19と診断された人々が7000万人以上もいるにもかかわらず、「SARS-CoV-2に再感染した」という事例が少ないことの理由もこれで説明できるとのこと。



記事作成時点ではCOVID-19の免疫が最長でどれほど持続するのかは不明ですが、今後の研究次第では8カ月よりはるかに長く、数年間にわたり免疫が続くことが示される可能性もあります。今回の研究結果は新型コロナウイルスワクチンへの懸念を解消するものだとvan Zelm氏は指摘し、「1つまたは複数のワクチンが開発されると、それらが長期的な保護を提供するという本当の希望を与えるものです」と述べました。