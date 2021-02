2021年02月09日 10時39分 メモ

テスラがビットコインを1577億円分購入し価格が最高値を更新、テスラ車がビットコインで購入可能に



電気自動車メーカーのテスラが2021年2月8日に、暗号資産のビットコインを15億ドル(約1577億円)分購入したことを発表しました。これにより、ビットコインの価格が一時4万3000ドル(約452万)を超え、史上最高値を更新しました。



Tesla buys $1.5 billion in bitcoin, plans to accept it as payment

https://www.cnbc.com/2021/02/08/tesla-buys-1point5-billion-in-bitcoin.html



テスラが2月8日に、証券取引委員会(SEC)に提出した資料の中で「2021年1月に、当社は資産を多様化し利益の最大化に向けた柔軟性を得るために、投資方針を変更しました。その後、この方針に基づきビットコインに総額15億ドルを投資しました」と報告し、多額のビットコインを買い入れたことを明らかにしました。



また、テスラは同時に「当社は近い将来、製品代金の支払い方法としてビットコインの受入を開始する予定です」と述べて、ビットコインでテスラの自動車などを購入できるようにする考えを示しました。





テスラのイーロン・マスクCEOは1月に、Twitterのプロフィールに「#bitcoin」と追加しビットコインの急騰を招いたほか、インターネットミームとなった柴犬「Doge」をもじった「ドージコイン」に関するツイートを投稿してその価格を大幅に上昇させるなど、暗号資産への言及で注目を集めています。



イーロン・マスク氏がジョークで作られた柴犬印の仮想通貨「ドージコイン」に言及、価格が一気に上昇する - GIGAZINE





アメリカのニュースメディアCNBCは、「テスラは今回のビットコインへの移行で、同社が持つ現金のかなりの割合をビットコインに投資しています。同社の直近の報告によると、テスラが2020年末時点で手元に保有していた現金および現金と同等の資産の合計は190億ドル(約1兆9972億円)超でした」と述べて、テスラがビットコインへの投資に積極的な姿勢を見せていることを指摘しました。



テスラの発表を受けてビットコインの価格は急騰し、一時4万3000ドルを超えて史上最高値を更新しました。ビットコイン相場はその後も急伸を続けており、記事作成時点で4万6710ドル(約491万円)を記録しています。



by CoinDesk