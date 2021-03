2021年03月25日 11時52分 メモ

テスラの自動車がビットコインで購入可能に



2021年3月24日、自動車メーカー「テスラ」のCEO、イーロン・マスク氏が、テスラの自動車が暗号資産のビットコインで購入できるようになったと発表しました。







Bitcoin | Tesla

https://www.tesla.com/support/bitcoin



Tesla cars can be bought with bitcoin, says Elon Musk

https://www.cnbc.com/2021/03/24/elon-musk-says-people-can-now-buy-a-tesla-with-bitcoin.html



記事作成時点で、ビットコインでテスラ車を購入できるのはアメリカ国内の人々に限られています。アメリカ国外の人々は2021年後半にも購入可能になるとマスク氏は発言しています。なお、テスラ車の日本円価格は記事作成時点で429万円~1170万円です。





マスク氏はビットコインの取り扱いに関して、内部またはオープンソースのソフトウェアを使用し、ノード間の直接取引で支払いが行われると述べています。また公式のFAQサイトでは、テスラはビットコイン以外の暗号資産を受け付けないこと、支払い処理には1分~6時間かかることなどが記載されています。





なお、テスラの返金ポリシーでは「返金時にはビットコインまたは法定通貨で返金する」と定めています。テスラは購入時のビットコインの価値に基づいた金額を返金するとしていますが、ビットコインはその価格に高い変動性があるため、ビットコインで製品を購入した人が返金を求めた際には、その価値が購入時よりも低くなっている可能性があります。





2021年2月8日、テスラはビットコインを15億ドル(約1577億円)分購入し、同時に「近い将来、製品代金の支払い方法としてビットコインの受入を開始する予定です」との考えを示していました。



