2021年01月04日 12時30分 メモ

ビットコインの価格が350万円を突破、1年で価格は4倍に



2020年12月に2万ドル(約207万円)の大台を突破した仮想通貨「Bitcoin(ビットコイン)」の価格がさらに急騰して、3万4800ドル(約359万円)に達しました。



Bitcoin Breaches $34,000 as Rally Extends Into New Year

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-02/bitcoin-breaches-30-000-as-rally-extends-into-new-year



Bitcoin hits record high on 12th anniversary of its creation | Technology | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2021/jan/03/bitcoin-hits-record-high-on-12th-anniversary-of-its-creation



投資家の間で人気を集めるビットコインは2017年に「1375%」という記録的な価格の急騰を見せましたが、2018年に相場が下落。2018年11月にはわずか2週間で40%も暴落するという事態に陥っていました。2019年からは回復基調に転じたものの、2020年3月の新型コロナウイルス騒動を受けてまたしても暴落。一時は5000ドル(約52万円)という底値に到達しましたが、2020年10月からは記録的な価格上昇を続け、2020年11月30日に過去最高額を更新しました。



ビットコインが3年ぶりに史上最高値を更新 - GIGAZINE





この価格は2020年12月に入ってからもさらなる上昇を続け、12月16日には「2万ドル」という大台に乗りました。



ビットコインの価格が初めて2万ドル(約200万円)を突破 - GIGAZINE





2020年12月16日からもビットコインの価格はさらに急激な伸びを見せ、2021年1月2日に3万ドル(約309万円)に到達し、1月3日9時頃に最高額となる3万4800ドルを達成。そこからはやや下落基調に入り、記事作成時点の価格は3万3568ドル(約346万円)でした。



By Coinbase



この急騰は、2020年10月にオンライン決済サービス大手のPaypalが仮想通貨の取り扱いを開始したことが起爆剤になったと分析されています。



PayPalで仮想通貨の売買や支払いが簡単にできるように - GIGAZINE





なお、爆発的な価格上昇を続けるビットコインについて、「投資の神様」として知られるウォーレン・バフェット氏は収益や配当を生み出さないなどの理由から基礎的な価値がないとして、「殺鼠剤を2乗したようなもの」と公言し、ビットコインを含む暗号通貨がいくら高値を付けようともには決して手を出さないと明言しています。