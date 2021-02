「Clubhouse」ならぬ「Crabhouse」が登場、カニが増殖してただしゃべるだけの無料ほっこりゲーム

・関連記事

Nintendo Switchで巨大カニが手裏剣・銃・ジェットエンジンで敵をぶちのめす何でもありなアクションバトル「カニノケンカ-Fight Crab-」をプレイしてみた - GIGAZINE



バディと共にミッションをこなし犯罪組織の闇を暴くアドベンチャーゲーム「バディミッション BOND」プレイレビュー - GIGAZINE



転生を繰り返して破壊神の撃破をめざす「魔界戦記ディスガイア6」はコミカルなストーリーや丁寧なチュートリアルでシリーズ初心者でも楽しめる - GIGAZINE



無料でスマホで遊べる少年が家族を救うために時を超え過去を改変するアドベンチャー「忘れないで、おとなになっても。」プレイレビュー - GIGAZINE



美味そうな料理を売った金でキャラを強化して美味そうな料理を作る基本無料のスマホゲーム「勇者の飯」レビュー - GIGAZINE



2021年02月09日 09時57分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.