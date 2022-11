2022年11月08日 11時17分 メモ

闇サイト「シルクロード」から盗まれた4920億円相当のビットコインが押収される、ただし2022年11月時点では3分の1以下の価値に



アメリカの司法省が、過去に存在していた大規模な闇サイト「シルクロード」から盗み出されていた33億6000万ドル(約4920億円)相当のビットコインを押収したことを発表しました。33億6000万ドルという押収額は、2022年2月にYouTuberから36億ドル(約5270億円)相当のビットコインが押収された事件に続いて史上2番目に高額な値です。



U.S. Attorney Announces Historic $3.36 Billion Cryptocurrency Seizure And Conviction In Connection With Silk Road Dark Web Fraud | USAO-SDNY | Department of Justice

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction





シルクロードはマリファナやコカインなどの禁止薬物の取引プラットフォームとして2013年まで存在していた闇サイトで、取引にはドルではなくビットコインが用いられていました。シルクロード上での薬物取引が始まった2011年にはビットコインの価格が急激に上昇しており、その後2013年にシルクロードが閉鎖された際にはビットコインが暴落したことが確認されるなど、シルクロードはビットコイン黎明(れいめい)期における主要な取引プラットフォームであったことが明らかになっています。



違法薬物サイト「Silk Road」が仮想通貨「Bitcoin」に与えた影響とは? - GIGAZINE



今回押収されたビットコインは、シルクロードの元ユーザーであるジャームズ・チョンがシルクロードから盗み出したものです。チョンは2012年9月に9個のアカウントを作成し、140回以上の偽装取引を実行してシルクロードから約5万ビットコインを不正に引き出したとのこと。最終的にチョンは約5万3500ビットコインを不正に入手しました。



その後、2021年11月9日にチョンの自宅から5万676.17851897ビットコインが押収されました。押収されたビットコインは、押収当時のレートで33億6000万ドルに相当し、アメリカ司法省史上2番目に高額な押収額となりました。



ただし、ビットコインの価格は2022年11月以降に急落しており、押収されたビットコインの価格は、記事作成時点では約10億4500万ドル(約1530億円)相当にまで下落しています。





なお、アメリカ司法省による押収の中で最も高額なのは、2022年2月にYouTuber兼ラッパーの夫婦から押収された36億ドル相当のビットコインです。YouTuber兼ラッパー夫婦ビットコインロンダリング事件の詳細は、以下の記事で確認できます。



