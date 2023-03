ポムポムプリンを名乗るサイバー犯罪フォーラム「BreachForums」の管理者をFBIが逮捕

Pompourin Affidavit gov.uscourts - DocumentCloud https://www.documentcloud.org/documents/23713130-pompourin-affidavit-govuscourts Feds Charge NY Man as BreachForums Boss “Pompompurin” – Krebs on Security https://krebsonsecurity.com/2023/03/feds-charge-ny-man-as-breachforums-boss-pompompurin/ 逮捕・起訴されたのはニューヨーク州ピークスキルに住むコナー・ブライアン・フィッツパトリック被告人。訴因は、不正アクセス機器の販売を個人に勧誘した共謀罪となっています。FBIの捜査官によると、被告人はBreachForumsの管理人「Pompompurin」であることを認めています。

