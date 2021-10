2021年10月24日 23時40分 ネットサービス

1億7800万人分のデータをスクレイピングし販売したとしてFacebookがプログラマーを提訴



機能を悪用してユーザー1億7800万人分のデータをスクレイピングし、さらにアンダーグラウンドのサイバー犯罪フォーラムで販売したとして、Facebookがウクライナ人のコンピュータープログラマーの男を相手取って裁判を起こしました。



Facebookには、スマートフォンのアドレス帳と同期すると、登録されている番号がFacebookアカウントと紐付けられているかどうかを確認し、持っていればFacebook Messangerを介して連絡が取れる「連絡先インポート」機能があります。





アレクサンダー・アレクサンドロビッチ・ソロンチェンコと名乗るコンピュータープログラマーの男は、Android端末を装った自動化ツールで、この機能に対して数百万件のランダムな電話番号を送り込み、Facebookアカウントの所有状況を確認。収集したデータを、サイバー犯罪フォーラムとして知られるRaidForumsで販売していました。



Facebookの調べによると、被告人のソロンチェンコはフォーラムにおいて「Solomame」の名前で、合計すると億単位に上るユーザーのデータ販売を行っていたとのこと。扱っていたデータは、ウクライナの銀行や宅配サービス、フランスのデータ分析会社から盗み出されたものもあったそうです。





ただ、求人サイトやメールアカウントで同じユーザー名や連絡方法を利用していたことから、RaidForumsの「Solomame」がソロンチェンコ被告人であることがわかったとのこと。



Facebookはソロンチェンコ被告人のFacebookへのアクセス禁止、およびスクレイピングしたデータの販売差し止め命令を出すよう裁判官に求めています。また、金額は未定ながら、損害賠償も請求するとのことです。