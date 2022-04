2022年04月13日 11時36分 セキュリティ

50万人以上のユーザーが集った国際的ハッカーフォーラム「RaidForums」がついに押収される



多数の個人情報や企業の機密データなどが販売されていた世界最大級のハッカーフォーラム「RaidForums」がアメリカ当局により押収され、創設者が訴追されたことが発表されました。



U.S. Leads Seizure of One of the World’s Largest Hacker Forums and Arrests Administrator | USAO-EDVA | Department of Justice

https://www.justice.gov/usao-edva/pr/us-leads-seizure-one-world-s-largest-hacker-forums-and-arrests-administrator



One of the world’s biggest hacker forums taken down | Europol

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/one-of-world%E2%80%99s-biggest-hacker-forums-taken-down



アメリカ司法省は2022年4月12日、RaidForumsの創設者兼最高管理者であるDiogo Santos Coelhoの訴追手続きを開始し、RaidForumsの差し押さえを実施したと発表しました。なお、Coelhoは2022年1月31日にすでにイギリス国内で逮捕されており、現在アメリカへの身柄引き渡し手続きが行われています。





RaidForumsは世界中のハッカーが集うフォーラムであり、これまでにFacebookから流出したユーザーデータや個人情報の売買サイト「WeLeakInfo」経由で流出した個人情報、ゲームパブリッシャーのElectronic Arts(EA)から流出した780GB分の内部データなどが販売されていました。司法省の発表によると同ハッカーフォーラムで販売された情報は100億件を超えるとのこと。



EAがハッキングされ盗まれた780GBものソースコードや内部ツールなどが販売される - GIGAZINE





アメリカ政府は連邦捜査局(FBI)やシークレットサービスといった国内組織と海外の法執行機関との連携により、RaidForumsに関する3つのドメインを押収し、プラットフォームを閉鎖することに成功しています。起訴状によると創設者兼管理者のCoelhoは今回の発表時において21歳。Coelhoは2015年1月1日、つまり少なくとも14歳の時からRaidForumsの設計や管理を行い始め、2022年1月31日に逮捕されるまで長年にわたりRaidForumsの運営に携わったとのこと。



RaidForumsでは利用者に優れた機能を提供するためのメンバーシップ制度を実施しており、メンバーとなった利用者を「God」と呼称するなどしていたとのこと。Coelhoはさらにメンバーに対して特定のアクセス権を付与する「クレジット」を販売することなどで利益を得ていたほか、仲介業者を雇うなどしてRaidForumsで販売された個人情報の取引を促進していました。





シークレットサービスのジェイソン・ケイン特別捜査官は「この世界的な調査は、シークレットサービスの目覚ましい献身を意味し、サイバー犯罪者の高度なネットワークを破壊するために不可欠な外国の法執行機関とのパートナーシップの重要性を浮き彫りにしました。この事件は、この手のサイバー犯罪者がアメリカおよび他国の市民を傷付けることを阻止するというチームワークの一例を示しました」と述べました。