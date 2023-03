画像から「似た画像」を無限生成できるStability AI公式ウェブアプリ「Stable diffusion reimagine」使ってみたよレビュー

・関連記事

画像生成AI「Stable Diffusion」開発元がAI画像編集アプリ「ClipDrop」の開発元を買収しAIアプリ開発体制を強化 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」でたった1枚の画像から「特定の画像っぽい○○」をわずか数十秒で生成する方法が発表される - GIGAZINE



Photoshopで画像生成AIをサクッと使える無料プラグイン「Auto-Photoshop-StableDiffusion-Plugin」使い方まとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」でイラストの要素を読み取ってオリジナルの要素を引き継いだイラストをサクッと生成可能にする「Tagger for Automatic1111’s Web UI」の使い方まとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」による画像生成や顔面高解像化などをコマンド一発で実行できる「ImaginAIry」 - GIGAZINE



2023年03月20日 10時53分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.