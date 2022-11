画像生成AI「Stable Diffusion 2.0」を無料でサクッと使えるウェブサイトを見つけたので生成結果を「Stable Diffusion 1.4」と比べてみたよレビュー

「1girl, solo, smile, bow, jacket, :d, controller, hairband, holding, bowtie, bangs, blazer, shirt, purple eyes, open mouth, school uniform, looking at viewer, game controller, purple hair, upper body, blue jacket, holding controller, long sleeves, short hair, holding game controller」というプロンプトを入力してStable Diffusion 2.0で画像を生成するとこんな感じ。指の形やコントローラーの形は不自然です。

次に、「girl with long pink hair, instagram photo, kodak, portra, by wlop, ilya kuvshinov, krenz, cushart, pixiv, zbrush sculpt, octane render, houdini, vfx, cinematic atmosphere, 8 k, 4 k 6 0 fps, unreal engine 5, ultra detailed, ultra realistic」というプロンプトを入力してStable Diffusion 2.0で生成した画像が以下。Stable Diffusion 1.4では「人間の頭が見切れる」という問題が頻発するのですが、Stable Diffusion 2.0ではフレーム内に被写体がバッチリ収まっています。

・関連記事

画像生成AI「Stable Diffusion」のバージョン2.0が登場、出力画像の解像度が拡大&デジタル透かしを入れられる機能も - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion 2.0」ではエロ画像や絵柄をまねした画像が生成しにくくなってユーザーが激怒 - GIGAZINE



画像生成AI「Midjourney」のバージョン4が公開される、美麗な画像の生成が簡単過ぎて呪文の達人が嘆くほど - GIGAZINE



NVIDIAが高精度な画像生成AI「eDiffi」を発表、従来の「Stable diffusion」や「DALL・E2」よりテキストに忠実な画像生成が可能 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」を使いこなすために知っておくと理解が進む「どうやって絵を描いているのか」をわかりやすく図解 - GIGAZINE



2022年11月25日 16時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.