画像生成AI「Stable Diffusion」で作りにくかった「複数キャラクターが1つのシーンに収まる構図」をバンバン作成できる「multi-subject-render」

「Foreground prompt」にプロンプトを入力する際に改行してプロンプトを複数入力すると、生成する被写体ごとにプロンプトを指定できます。今回は、上述のプロンプトの直後に改行を挿入してから「 1girl, solo, smile, bow, jacket, :d, hairband, bowtie, bangs, blazer, shirt, green eyes, school uniform, looking at viewer, black hair, upper body, blue jacket, long sleeves, long hair, (bokeh), (F1.8:1.2) 」というプロンプトを追加してみました。

さらに、「Foreground prompt」には「 1girl, solo, smile, bow, jacket, :d, hairband, bowtie, bangs, blazer, shirt, purple eyes, open mouth, school uniform, looking at viewer, purple hair, upper body, blue jacket, long sleeves, short hair, (bokeh), (F1.8:1.2) 」と入力しました。

画像生成AI「Stable Diffusion」では、複数の被写体を含む画像を作るのが困難です。この問題を解決するべく「背景画像と被写体の画像を別々に生成して、AIの力で合成する」という離れ技を実行できるスクリプト「 multi-subject-render 」が公開されていたので、実際に使ってみました。 GitHub - Extraltodeus/multi-subject-render: Generate entire harems of waifus using stable diffusion easily https://github.com/Extraltodeus/multi-subject-render multi-subject-renderは、Stable Diffusionを簡単に使えるようにするGUI「Stable Diffusion web UI(AUTOMATIC1111版)」の拡張機能として配布されています。Stable Diffusion web UI(AUTOMATIC1111版)のインストール手順は、以下の記事で詳しく解説しています。 画像生成AI「Stable Diffusion」を4GBのGPUでも動作OK&自分の絵柄を学習させるなどいろいろな機能を簡単にGoogle ColaboやWindowsで動かせる決定版「Stable Diffusion web UI(AUTOMATIC1111版)」インストール方法まとめ - GIGAZINE

画像生成AI「Stable Diffusion」でプロンプト・呪文やパラメーターを変えるとどういう差が出るか一目でわかる「Prompt matrix」と「X/Y plot」を「Stable Diffusion web UI(AUTOMATIC1111版)」で使う方法まとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion web UI(AUTOMATIC1111版)」で元画像と似た構図や色彩の画像を自動生成したり指定した一部だけ変更できる「img2img」の簡単な使い方まとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」で絵柄や構図はそのままで背景や続きを追加する「アウトペインティング」などimg2imgの各Script使い方まとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」でイラストを描くのに特化したモデルデータ「Waifu-Diffusion」使い方まとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」でイラストの要素を読み取ってオリジナルの要素を引き継いだイラストをサクッと生成可能にする「Tagger for Automatic1111’s Web UI」の使い方まとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion 2.0」を無料でサクッと使えるウェブサイトを見つけたので生成結果を「Stable Diffusion 1.4」と比べてみたよレビュー - GIGAZINE



2022年11月25日 23時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

