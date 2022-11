Amazonでの買い物体験は悪化し続けていて全てが広告と化しつつある

Amazonは広告枠の販売で310億ドル(約4兆3000億円)を売り上げ、GoogleとFacebookに次ぐアメリカで3番目に大きいオンライン広告企業に成長しました。Amazonの広告は購入の瞬間に表示されるため、一部のブランドや販売者からも人気があるとのこと。そんなAmazonで広告が増えすぎたため、ユーザーの買い物体験は悪化し続けていると、アメリカの日刊紙であるワシントン・ポストが指摘しています。 Perspective | How Amazon shopping ads are disguised as real results - Washington Post https://www.washingtonpost.com/technology/interactive/2022/amazon-shopping-ads/ Amazon.comで「cat beds(ネコのベッド)」で検索したところが以下。検索結果上部に広告があるだけではなく、検索結果上位のように見える部分にも広告が表示され、画面に広告以外の商品ページが表示されていません。このように、Amazonは検索結果に広告を大量に表示する仕組みとなっています

2022年11月25日 15時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

