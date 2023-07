Stability AIが高性能画像生成モデル「SDXL 1.0」をリリース＆すぐに使えるウェブアプリも公開されたので使ってみた

最後に「Suited panda dances in front of Mt Fuji.(スーツを着たパンダが富士山の前で踊っている)」というプロンプトで生成した画像が以下。全裸パンダが1枚生成されましたが、「パンダが富士山の前で踊る」という要素はどの画像でも正確に表現されています。

続いて「Eating sushi with bare hands. Close-up of the face.(素手で寿司を食べる。顔をアップで)」というプロンプトで画像を4枚生成してみました。Stability AIは「手」の描写が向上したとアピールしていますが、まだ手を自然に描くのは難しいようです。

2023年07月27日

