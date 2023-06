画像生成AI「Stable Diffusion」の高性能モデル「SDXL 0.9」をStability AIが発表、画像と構図のディテールが大幅に改善

ClipDropの公式サイトにアクセスしたら、中央の入力欄にプロンプトを入力します。今回は「Horse show jumping in nature in good weather(天気の良い日に自然の中で行われている馬が飛ぶショー)」というプロンプトを入力し、「Generate」をクリック。

Stability AIによると、SDXLのベータ版には7000人近くが参加する Discordコミュニティ から大きな反響が寄せられ、Discordユーザーが生成した画像は累計70万枚を超えているとのこと。 6月22日にStability AIは、SDXLのベータ版からさらに画像と構図のディテールが改善された最新バージョン「SDXL 0.9」を発表しました。SDXL 0.9ではパラメータ数がベータ版からさらに増加し、35億のパラメータを持つ単一モデルと58億のパラメータを持つ複数モデルからなっており、オープンソースモデルの中でも最大級のパラメータとなっています。2つのモデルを組み合わせて画像を生成することにより、画像に細かいディテールを追加できるとStability AIは説明しています。 Stability AIは公式ブログで、前モデルのSDXLベータ版と最新モデルのSDXL 0.9で同じプロンプトから画像を生成した結果を公開しています。以下は、「aesthetic aliens walk among us in Las Vegas, scratchy found film photograph(美的なエイリアンがラスベガスを歩く、掘り出し物のフィルム写真)」というプロンプトから、SDXLベータ版(左)とSDXL 0.9(右)で画像を生成した結果です。SDXL 0.9の画像はよりディテールがはっきりしている印象です。

・関連記事

従来のStable Diffusionより大幅に強化された画像生成AI「Stable Diffusion XL」のベータ版がテスト公開されたので使ってみた - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」開発元がAI画像編集アプリ「ClipDrop」の開発元を買収しAIアプリ開発体制を強化 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」でスマホでもわずか1枚2秒という爆速で画像生成ができる「SnapFusion」 - GIGAZINE



画像生成AIのStable Diffusionをインストール不要でブラウザから動作可能な「Web Stable Difusion」が登場 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」「Adobe Firefly」「Midjourney」の特徴が一発で分かる「同じテキスト」から生成した画像たち - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」に描かせたい内容を文章で伝えるだけで一発で何通りものプロンプト・呪文を簡単に自動作成できる「MagicPrompt」Stable Diffusion版 - GIGAZINE



ブラウザ上で描いたイラストと同じ構図で画像生成AIに絵を描いてもらえる「Scribble Diffusion」が登場 - GIGAZINE



画像生成AIのStable DiffusionやMidjourneyで生成可能な画像とプロンプトを写真やイラストから検索できる「unprompt.ai」 - GIGAZINE



2023年06月23日 13時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.