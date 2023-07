インドネシアがポルノ規制法に基づき「X」をブロック

SNS「X」(旧Twitter)について、インドネシアではXのドメインである「X.com」がポルノ規制法等に基づきブロックされていることが分かりました。 Indonesia blocks Musk’s X.com under curbs on porn, gambling | Economy | Al Jazeera https://www.aljazeera.com/economy/2023/7/26/elon-musks-x-com-blocked-in-indonesia-under-curbs-on-porn

2023年07月27日 11時35分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

