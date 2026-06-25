2026年06月25日 13時35分 AI

AnthropicがAlibabaを「蒸留攻撃」で非難、Claudeに2880万回以上のアクセスか



「Claude」シリーズを展開しているAI企業のAnthropicが、中国のビッグテック・AlibabaのAI研究機関・Qwen labによる「蒸留攻撃」を受けているとして、ホワイトハウス関係者や上院議員に対して告発文を送付したことがわかりました。



Anthropic says Alibaba illicitly extracted Claude AI model capabilities | Reuters

https://www.reuters.com/world/china/anthropic-says-alibaba-illicitly-extracted-claude-ai-model-capabilities-2026-06-24/



Anthropic accuses Alibaba of campaign to extract AI capabilities

https://www.cnbc.com/2026/06/24/anthropic-alibaba-distillation-campaign.html



Anthropic accuses Alibaba of running largest distillation campaign against Claude

https://thenextweb.com/news/anthropic-accuses-alibaba-distillation-claude-qwen



「蒸留」とは、高性能なAIモデルの入出力を抽出して他のモデルの性能向上に利用する手法で、AnthropicはOpenAIやGoogleと協力して、中国企業による「敵対的蒸留攻撃」に対抗しています。



「中国AI企業による敵対的蒸留攻撃」に対抗するためにOpenAIとGoogleとAnthropicが協力している - GIGAZINE





Anthropicによると、2026年2月以前にあったDeepSeek、MiniMax、Moonshot AIといった小規模なAIベンチャーによる蒸留攻撃では、2万4000件の偽アカウントにより合計1600万件のやり取りが行われたとのこと。



しかし、今回Anthropicが指摘した2026年4月から6月にかけてのQwen labによる蒸留攻撃は、およそ2万5000件の偽アカウントでClaudeと2880万回以上のやり取りをするという内容で、これまでの攻撃を上回るものでした。





Anthropicの広報担当者は「我々は、違法な蒸留に対抗していくには政府と産業界の共同作業が必要だと考えており、今後もアメリカがAIの分野で主導権を維持できるように、議会や行政府と協力していきます」と述べました。



なお、Alibabaの広報担当者はコメントしなかったとのことです。



Alibabaは2026年6月、Anthropicの「Claude Opus 4.6」に匹敵する性能を持つ「Qwen3.7-Plus」をリリースしています。



AlibabaがClaude Opus 4.6に匹敵するAIモデル「Qwen3.7-Plus」を発表 - GIGAZINE

