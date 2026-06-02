2026年06月02日 14時19分 AI

AlibabaがClaude Opus 4.6に匹敵するAIモデル「Qwen3.7-Plus」を発表



AlibabaのAI研究チームであるQwen(Tongyi Lab)がAIモデル「Qwen3.7-Plus」を発表しました。Qwen3.7-Plusは一部のベンチマークテストでClaude Opus4.6のスコアを上回っています。



Qwen3.7-Plus: Multimodal Agent Intelligence

https://qwen.ai/blog?id=qwen3.7-plus



Qwen3.7-Plusはテキスト・画像・動画の入力に対応したマルチモーダルモデルです。「Qwen3.7-Plus」「Qwen3.6-Plus」「DeepSeek-V4-Pro」「GLM-5.1」「Kimi K2.6」「Claude Opus 4.6」「GPT-5.4」でエージェント性能ベンチマークテスト「Terminal-Bench 2.0」を実行した結果が以下。Qwen3.7-PlusはクローズドモデルのClaude Opus 4.6を超えるスコアを記録しました。





各種ベンチマークテストの結果は以下の通り。Qwen3.7-PlusがClaude Opus 4.6に匹敵する性能であることが分かります。





Qwen3.7-Plusは「マルチモーダルモデルな対話型ハイブリッドエージェント」として設計されており、「アプリのUIを認識して自動操作」「画像入力に基づいてコードを記述」「インターネット上の知識を活用して視覚的な質問に回答」といった操作が可能です。以下の例では「Pythonで画像の差分を取得して間違い探しの問題を解く」という操作を実行しています。





以下のポストには「Qwen3.7-Plusを用いて既存アプリのクローンコードを記述する」というデモ動画が埋め込まれています。



Autonomous Desktop App Cloning in One Click pic.twitter.com/OJAfJZYIrU — Tongyi Lab (@Ali_TongyiLab) June 1, 2026



Qwen3.7-PlusはチャットAIサービスのQwen Studioで利用可能なほか、AlibabaのAI経由でも使用できます。100万トークン当たりの価格は入力が0.4ドル(約63.9円)、キャッシュありの入力が0.08ドル(約12.8円)、出力が1.6ドル(約255.6円)です。APIの詳細は以下のリンク先で確認できます。



ModelStudio Console

https://modelstudio.console.alibabacloud.com/ap-southeast-1?tab=doc#/doc/?type=model&url=2840914_2&modelId=qwen3.7-plus&serviceSite=international

