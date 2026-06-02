2026年06月02日 14時10分 AI

OpenAIのAIモデルとCodexがAWSで利用可能に、企業が既存環境を活用しやすくなる



OpenAIの高性能AIモデルと、ソフトウェア開発支援AI「Codex」がAWS上で利用可能になりました。企業はAWSで使っているセキュリティ管理や課金、権限設定の仕組みを保ったまま、OpenAIのAIモデルを業務システムに組み込めるようになります。



OpenAI frontier models and Codex are now available on AWS | OpenAI

https://openai.com/index/openai-frontier-models-and-codex-are-now-available-on-aws/



AWSはAmazonが提供するクラウドサービスで、多くの企業がサーバーやデータベース、社内システムの運用に利用しています。AIなどの新しいシステムを導入する際は既存の管理体制との連携やルールとの整合性が重要となるため、今回の対応により、AWSを活用している企業ではOpenAI製品を簡単に導入できるようになりました。



具体的には、複数のAIモデルをAWS上で使えるフルマネージドサービス「Amazon Bedrock」にOpenAIのモデルが登場した形です。Amazon Bedrockを通じてOpenAIのAIモデルを使うことで、企業はAWSのセキュリティ機能やガバナンス機能を利用しながら文章生成、推論、コーディング支援などにAIを活用できます。





また、コードの作成、レビュー、デバッグなどを支援するAIエージェントのCodexもAmazon Bedrock経由で利用可能になりました。開発者は普段使っているAWSの環境を大きく変えずに、Codexを開発作業へ取り入れられます。



OpenAIによると、AWS上でOpenAIのAIモデルとCodexを使えるようにすることで、企業がAIを試験導入から本番利用へ進める際の負担を減らせるとのこと。今後はサイバーセキュリティ分野向けの機能などもAWS経由で提供する方針だとOpenAIは述べています。