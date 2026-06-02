2026年06月02日 14時00分 AI

「ChatGPT以前」のスタートアップ企業が厳しい評価に直面、ユニコーン企業の半数は3年間資金調達を行っておらず220社以上が「没落」している



生成AIブームによってさまざまなAIスタートアップ企業が設立される中、生成AIがブームになる前に設立されたスタートアップは凋落してしまいました。調査によると、かつて急成長していたスタートアップ企業の半数が、ChatGPTの登場以降に評価額を落としています。



Tech unicorn companies list & tracker - PitchBook

https://pitchbook.com/news/articles/unicorn-startups-list-trends



AI crushes startup valuations for pre-ChatGPT companies

https://thenextweb.com/news/ai-startup-valuations-pre-chatgpt-fallen-unicorns



AI is crushing startup valuations for pre-ChatGPT firms

https://www.cnbc.com/2026/06/01/ai-startup-valuations-pre-chatgpt.html



金融系調査会社のPitchBookは2016年以降に誕生したすべてのユニコーン企業に関するデータを公表しています。ユニコーン企業は「評価額が10億ドル(約1600億円)以上、設立から10年以内」の企業を指す言葉で、PitchBookはより厳密に「ベンチャーキャピタルの支援を受けており、評価額が10億ドル以上となる資金調達ラウンドを実施した企業」と定義しています。企業が上場または買収によってベンチャー支援企業でなくなった場合や、事業停止やダウンラウンドなどによって評価額が10億ドル未満に下落した場合には、ユニコーンとはみなしません。





設立から10年で評価額10億ドルを達成するのは難しく、かつては非常に珍しい存在だったそうですが、2026年2月2日時点で世界には1590社ものアクティブなユニコーン企業が存在しています。



しかし、2022年の「ChatGPT」登場以前に最後の資金調達を行ったスタートアップ企業のうち220社が2026年時点で評価額10億ドルを下回り、もはやユニコーン企業とは見なされなくなったということです。



PitchBookによると、2022年に資金調達を終えた企業の価値は平均して52％下落し、2021年に資金調達を終えた企業では68％も下落したとのこと。最も影響を受けたジャンルはソフトウェアをサービスとして提供するSaaS企業で、約75社がユニコーン企業から外れました。





これらの企業に投資されていた資金はAI企業へと回されています。かつては年間40％の成長率を誇るSaaS企業に投資していたベンチャー投資家は、記事作成時点では同じ資金を200％の成長率を誇るAIネイティブ企業に投じているため、2026年初頭にはAIネイティブ企業の支出が前年比94％急増した一方、従来のSaaS企業の成長率は最も有力な企業を除いて一桁台にまで縮小しています。



生成AIの登場で専門家以外でもソフトウェアを構築できるようになったため、かつてのソフトウェア群の価値が低下し、これらソフトウェアを開発する企業は過大評価された企業価値と時代遅れの技術のために事実上ベンチャーキャピタルからの資金調達を断たれ、かといって株式市場に上場できるほどの収益性も持ち合わせていないという危機的状況に陥りました。





テクノロジー・金融専門家のアリーナ・マリア・スタン氏は、「積極的にAI分野に転換することで生き残る企業もあるでしょうが、この転換には優秀なエンジニアと資金の両方が必要となります。この問題の規模は歴史的に見て異例で、ドットコムバブル崩壊、2022年の金利ショックなどでもスタートアップ企業の価値下落が見られましたが、コアビジネスモデルを時代遅れにするほどの技術革新が同時に発生したことはありませんでした。AI時代の勝者は、以前は考えられなかったような収益を生み出しています」と語りました。

