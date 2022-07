ConfluenceやJiraを手がけるAtlassianの市場評価は誤りでそんなに価値は高くないという批判

2022年07月04日 09時10分 メモ

オーストラリアに本拠を置き、アジャイルソフトウェア開発ツールの「Jira Software」や共同作業ツール「Confluence」などで知られるAtlassianについて、新興企業だった時期は確かに利益を上げていたものの、成熟してからはむしろ損失を出していて、市場は過大評価しているとの指摘が行われています。



指摘したのは旅行代理店・Luxury Escapesの共同創業者兼CEOでコラムニストのアダム・シュワブ氏。





Atlassianは2002年に、マイク・キャノン=ブルックス氏とスコット・ファーカー氏が作った会社です。スタートアップは成長していくにあたってベンチャーキャピタルの助けを借りることが多いのですが、Atlassian初の投資ラウンドは2015年のアメリカでの上場前だったとのこと。このため、共同創業者であり共同CEOでもあるキャノン=ブルックス氏とファーカー氏はそれぞれ株式の約21%を所有している状態です。



Atlassianの企業価値がピークを迎えたのは2021年10月で、このとき記録した1620億ドル(約22兆円)はオーストラリア企業としては最高クラス。キャノン=ブルックス氏とファーカー氏は資産合計が700億ドル(約9500億円)以上に達し、オーストラリアを代表する富豪になりました。



しかし、Atlassianに限らずテクノロジー業界各社もこの2021年10月ごろを境に株価は下落傾向で、ストリーミングサービス大手のNetflixはピーク時から72%減、Zoomは79%減、Metaは56%減などとなっています。Atlassianも40%減にはなったものの、2015年に上場したときと比べればまだ11倍という、高い企業価値を保っています。



2022年4月の収益レポートによれば、Atlassianは過去9カ月でサブスクリプションの伸びにより収益が15億ドル(約2000億円)から20億4000万ドル(約2760億円)に増加したとのこと。しかし一方で、レガシー事業の損失により利益は相殺されているとシュワブ氏は述べました。



シュワブ氏はAtlassianの問題を、「収益性がない」ことだけなく、事業の成長が以前よりはるかに遅く、成長を達成するためにマーケティング費用が多くかかる点だと指摘しています。



創業から10年のAtlassianは、マーケティングにほとんどお金をかけず、製品に引っ張られる形で急速に収益性の高い成長を遂げることができましたが、「営業担当者がいない」ことを自慢にしていたAtlassianが、2022年は営業とマーケティングに6億ドル(約810億ドル)を費やしており、ここ9カ月で5億ドル(約676億ドル)以上の損失を出しているとのこと。今のAtlassianと同じ設立20年時点でいうと、Microsoftは売り上げが60億ドル(約8100億ドル)で純利益が15億ドル(約2000億ドル)、Googleは売り上げが1450億ドル(約20兆円)で純利益が310億ドル(約4兆2000億円)です。



これについて、シュワブ氏は「新興企業として利益を上げ、成熟して損失を出す、技術分野のベンジャミン・バトンのような存在になっている」と述べています。





なお、Atlassianは市場から売上の20倍もの評価を受けていますが、同じような成長性と収益性のSalesforceは、売上が310億ドルなのに対して時価総額は1850億ドル(約25兆円)と、6倍未満の評価だとのこと。もしAtlassianがSalesforceと同様の価格であれば、キャノン=ブルックス氏とファーカー氏の持株はそれぞれ30億ドル(約4000億円)となります。ただ、それでもオーストラリアで最も成功した起業家であることは違いないとのことです。