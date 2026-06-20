2026年06月20日 19時00分 レビュー

カメラが進化しデザインも刷新されたソニー「Xperia 1 VIII」で写真や動画を撮ってきたよ作例まとめ



ソニーが2026年6月11日に発売した「Xperia」シリーズのフラッグシップモデル「Xperia 1 VIII」は「超広角カメラ」「広角カメラ」「望遠カメラ」の3眼構成で、望遠カメラのセンサーサイズが前世代と比較して4倍になっています。そんなXperia 1 VIIIで写真やムービーをいろいろ撮影してきました。



Xperia 1 VIII | Xperia（エクスペリア） | ソニー

https://www.sony.jp/xperia/products/xperia1m8/



Xperia 1 VIIIの外観や重量、純正専用ケースの使い心地については以下の記事にまとめています。



デザインが一新されたソニーのフラッグシップスマホ「Xperia 1 VIII」外観レビュー、黄金のOREテクスチャはどんな手触りなのか？ - GIGAZINE





そしてベンチマークの結果をまとめたのが以下の記事。パフォーマンススコアは同じくSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載するOPPO Find X9 Proやvivo iQOO 15と並ぶ結果に。



Snapdragon 8 Elite Gen 5を搭載する「Xperia 1 VIII」のベンチマーク結果まとめ、ソニー・Xperiaシリーズのフラッグシップモデルの性能はどれほどか？ - GIGAZINE





また、以下の記事ではXperia 1 VIIIの発熱やバッテリーの持ちをチェックしています。



ソニーのハイエンドスマホ「Xperia 1 VIII」の発熱やバッテリーの持ちが気になったのでチェックしてみたよレビュー - GIGAZINE





Xperia 1 VIIIは3眼構成。





Xperia 1 VIIIのカメラスペックはこんな感じ。



センサーサイズ F値 焦点距離(35mm判換算) 有効画素数 超広角 1/1.56型 2.0 16mm 約4800万画素 広角 1/1.35型 1.9 24mm 約4800万画素 48mm 約1200万画素 望遠 1/1.56型 2.8 70mm 約4800万画素 140mm 約1200万画素



カメラの機能自体はほぼ前世代から変化はありませんが、Xperia 1 VIIIには「AIカメラアシスタント」という機能が新しく追加されています。純正のカメラアプリで被写体を捉えると、AIが被写体やシーンをリアルタイムで認識し、最適なカメラ設定やクリエイティブな表現を提案してくれます。以下のようにカメラアプリの右下に候補が表示されるので、タップします。





表示された設定をタップすると、カメラに設定が反映されます。スマートフォンであざやかで美麗な写真を撮影する際、ISO感度やシャッタースピード、露出や色温度を自分で設定する必要がありますが、AIカメラアシスタントを使うことで面倒な設定をしなくてもプロのような高品質な写真や動画が撮影できるというわけ。





そんなわけで、このXperia 1 VIIIを持って屋外をうろつきながら撮影してきました。以下の写真やムービーは基本的にカメラアプリで、設定せずにそのまま撮影しています。サムネイルをクリックすると撮影した写真がJPG形式で表示されますが、データサイズが数MBあるので通信量に注意してください。



道中に咲いていた花





店前に放置されている壊れたバイク





店頭に並んでいる豆





ネパール料理店・バルピパルで頼んだ日替わりカレーセット





スプーンですくったところをマクロで撮影しました。最短15cmまで近づいて撮れる望遠マクロがオートフォーカスに対応し、料理や小物のクローズアップ撮影が非常に快適になりました。





下段にあるアジサイを、被写体深度の浅い「ぼけ写真」モードで撮影。被写体深度が浅いために花の周りにボケがかかっていますが、中央に向かって放射線状にかかっているような印象。





少し暗めの商店街で1枚。





マンホールを撮影。





阪急・石橋阪大前駅の箕面線ホームで、0.5倍の超広角で撮影してみました。





同じ位置から広角1倍。超広角から広角にレンズを切り替える時に少し遅れる挙動があったのが気になりました。





広角2倍。





望遠2.9倍で撮影したのがこれ。





望遠5.8倍。光学ズームとしてはこれが最大になります。





そして、デジタルズームによる17.5倍で撮影するとこんな感じ。デジタルズームなので、細かい部分を見ると輪郭がにじんだり粗くなっていることがわかります。なお、前世代モデルのXperia 1 VIIでは最大望遠が21.3倍だったので、Xperia 1 VIIIではかなり縮小したことになります。





阪大前石橋駅から箕面線に乗って、箕面駅に向かいます。その道中をXperia 1 VIIIで撮影したのが以下のムービー。4K・120fpsで撮影できますが、YouTubeの仕様で60fpsになっています。



【4K】阪急・箕面線で阪大前石橋～桜井までをソニー・Xperia 1 VIIIで撮影 - YouTube





阪急・箕面駅の前にいた滝ノ道ゆずるくんの石像。





AIカメラアシスタントがおすすめの設定候補を提示してきたので選んでみました。





AIカメラアシスタントおすすめの設定で撮影するとこんな感じ。





別のおすすめ候補で撮影した写真がこれ。撮影当日は快晴で太陽の光がかなり強かったので、明るさが少し絞られつつ、わずかに暖色寄りに調整されている模様。





駅前のおにぎり屋で昼ご飯に食べたおにぎりを撮影。





同じ構図で「ぼけ写真」モードで撮影すると、背景にブラーがかかって被写体がくっきり。ただし、看板に書かれた文字がおにぎりの海苔とつながっていると判断されたのか、「面」の文字だけはっきりと映ってしまった印象。





箕面駅から約2.2km離れた箕面の大滝に向かいます。





道中で販売されていたもみじの天ぷら。





ただし、大滝に向かう道中は災害による工事中で通行止めに。そのため、今回歩いたルートは本来よりもやや険しい山道になりました。





「シカ出没注意」の看板を「ぼけ写真」モードで撮影してみました。看板にピントを合わせたところ、看板を中心とした円状にボケ加工が施されており、そのさらに外側の一部にはボケがかかっていないので、アンバランスな写真となってしまいました。





大滝に向かう山道の途中をそのままの設定で撮影。





同じ位置からAIカメラアシスタントのおすすめで撮影すると、草木の緑が鮮やかに強調されました。普段の写真と見比べると見ごたえのある写真となっており、簡単にこれだけの写真が撮れるのはうれしいポイント。





道中に流れる川のほとりでむーびーを撮影し、沢の音や鳥の鳴き声などを収録できるかを確認してみました。マイクは非常に高性能で、ノイズもなくクリアに周囲の音を拾っています。



ソニー・Xperia 1 VIIIで動画撮影、マイクの音質はどうなのか？鳥の鳴き声や沢の流れる音に注目 - YouTube





割れた大きな岩の間に道が続く「姫岩」





辺りは日陰になっているのもあって、普通に写真を撮影するとかなり明るく補正されました。





シャッタースピード1/8 s・ISO感度80・露出-0.33 eVで撮影した写真。実際に肉眼で見た暗さはこれくらいでした。





駅から1時間ほど歩いて、箕面の大滝に到着。





広角1倍で撮影した大滝。光と影の明暗もくっきりしており、水のしぶきも細かく描写されています。





4K画質でムービー撮影してみました。Xperia 1 VIIIは超広角・広角・望遠すべてに光学式手ブレ補正を搭載しているとのことでしたが、実際は映像がかなり手ぶれでグラグラしてしまっています。



【4K】ソニー「Xperia 1 VIII」で箕面の大滝を撮影してみた - YouTube





望遠2.9倍以上で撮影するとこんな感じ。YouTubeでは60fpsになってしまっていますが、4K・120fpsだと跳ね返る水滴や揺れる木々が高画質かつヌルヌルとした動きで撮影できます。望遠カメラのセンサーサイズが大きくなったことで、望遠での撮影でも細かい場所までしっかりと捉えることができている印象。



【4K】Xperia 1 VIIIの望遠カメラによるムービー撮影を箕面の大滝でチェック - YouTube





箕面の大滝から再び駅に戻ってきました。駅のすぐ近くにはミスタードーナツの1号店があります。看板には1号店であることを示す「0001」という数字が記されていました。





内装は創業当時を再現しています。





6月3日から期間限定で発売された「もっちゅりん いちご」を撮影。店内の照明で撮影するとやや暗めになりました。





「もっちゅりん みたらし」を、少し露出を上げて撮影。





エンゼルフレンチとポンデリング。チョコの艶や細やかなパウダーシュガーがしっかりと描写されています。





帰りの電車の窓からスローモーションでムービー撮影をしてみました。撮影フレームレートは120fpsで、ムービー自体は4分の1倍速で30fpsとなります。



【4K・スローモーション】Xperia 1 VIIIで阪急の車窓から見える風景を4分の1倍速のスローモーションで撮影 - YouTube





すっかり暗くなり、夜中の公園でブランコを撮影。夜間モードでシャッタースピードが長くなるので、しっかりと光を捉えていますが、細部はもやもやとした質感となっています。





夜中の公園をムービー撮影しながら歩いてみました。夜間撮影なので、暗い場所ではさすがにノイズが目立つ印象。



【4K】Xperia 1 VIIIでムービー撮影をしながら夜中の公園を歩いてみた - YouTube





街角にある自動販売機を撮影してみました。周囲にはあまり街灯がなく、明るい自動販売機にフォーカスを当てたことで自動販売機の周りがしっかりと暗くなりました。





広角1倍で撮影してみました。





広角2倍。やや明るい交差点ということもあり、夜景撮影時のノイズはほとんど気になりません。





望遠5.8倍。





そしてデジタルズームの17.5倍。暗い場所で遠くを撮影するとピントが合いづらく、仕方ないとはいえややぼんやりと映ってしまう印象。





Xperia 1 VIIIでは、超広角・広角・望遠の主要レンズに4800万画素の大型センサーが搭載されたことで、「広角レンズだけでしか綺麗に撮れない」というこれまでの弱点が完全に解消されています。また、AIカメラアシスタントにより好みの雰囲気を自分で選べるため、カメラの知識がなくても失敗せずに自分好みの写真が撮りやすくなりました。



一方で、背景をぼけさせる時に境界線処理の甘さが気になりました。また、望遠カメラセンサーが4倍になった一方で、デジタルズームによる最大倍率は前世代モデルよりも縮小されてしまったのも残念なポイント。さらにレンズ切り替え時に引っかかりを感じるのは、さまざまな構図でパパパッと撮影したい時にテンポ悪く感じてしまう要因となっていました。





Xperia 1 VIIIは2026年6月11日(木)発売で、Amazon.co.jpでも注文可能。価格は最低構成のストレージ256GB・RAM12GBのモデルで税込23万5400円、最高構成のストレージ1024GB・RAM16GBのモデルで税込29万9200円でした。



Amazon | ソニー Xperia 1 VIII 16/1TGB ネイティブゴールド XQ-GE44 N4JPCX0 | スマートフォン本体 通販

