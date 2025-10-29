2025年10月29日 12時19分 スマホ

2億画素の望遠カメラ＆7500mAhの大容量バッテリーを搭載したスマホ「OPPO Find X9 Pro」が登場、10倍光学ズームを実現する外付けテレコンもあり



OPPOが「Find X9」と「Find X9 Pro」を2025年10月29日に発表しました。Find X9 ProはHasselbladと共同開発した200メガピクセル(2億画素)の望遠カメラを搭載しており、光学ズーム倍率を10倍に引き上げるテレコンバーターも用意されています。



Find X9 Proは画面サイズ6.78インチのスマートフォンで、カラーは「Titanium Charcoal」と「Silk White」の2色展開です。





背面カメラは「50メガピクセルのメインカメラ」「50メガピクセルのウルトラワイドカメラ」「200メガピクセルのHasselblad望遠カメラ」の3眼構成です。Hasselblad望遠カメラはレンズの光学設計だけでなくセンサーのキャリブレーションやソフトウェアの最適化に至るまでHasselbladと共同開発されており、スマートフォンとしては大型な1/1.56インチのセンサーを搭載しています。メインカメラに対するHasselblad望遠カメラの光学ズーム倍率は3倍で、最大120倍のデジタルズームにも対応しています。





さらに、テレコンバーター「OPPO Hasselblad Teleconverter」を装着することで10倍の光学ズーム倍率が可能。OPPO Hasselblad Teleconverter装着時の最大デジタルズーム倍率は200倍です。





OPPO Hasselblad Teleconverterを装着して構えるとこんな感じ。





バッテリー容量は7500mAhで、80Wの急速充電に対応しています。





SoCはMediaTekの「Dimensity 9500」を搭載しています。





Find X9は画面サイズ6.59インチのスマートフォンで、カラーは「Space Black」「Velvet Red」「Titanium Grey」の3色。SoCはFind X9 Proと同じDimensity 9500ですが、望遠カメラが200メガピクセルではなく50メガピクセルとなっています。





Find X9 ProとFind X9のスペックは以下の通り。どちらのモデルも2025年11月上旬に全世界で発売予定で、価格は明かされていません。



モデル Find X9 Pro Fnd X9 ディスプレイ サイズ：6.78インチ

解像度：2772×1272ピクセル

リフレッシュレート：最大120Hz

通常時の明るさ：800ニト

ピーク時の明るさ：1800ニト

パネル：AMOLED

カバーガラス：Corning Gorilla Glass Victus 2 サイズ：6.59インチ

解像度：2760×1256ピクセル

リフレッシュレート：最大120Hz

通常時の明るさ：800ニト

ピーク時の明るさ：1800ニト

パネル：AMOLED

カバーガラス：Corning Gorilla Glass 7i 背面カメラ 50メガピクセルのウルトラワイドカメラ

50メガピクセルのワイドカメラ

200メガピクセルのHasselblad望遠カメラ 50メガピクセルのウルトラワイドカメラ

50メガピクセルのワイドカメラ

200メガピクセルの望遠カメラ フロントカメラ 50メガピクセル 32メガピクセル SoC MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 9500 メモリおよびストレージ 16GB | 512GB 12GB | 256GB

12GB | 512GB

16GB | 512GB バッテリー容量 7500mAh 7025mAh 寸法 高さ161.26mm×幅76.46mm×厚さ8.25mm 高さ156.98mm×幅73.93mm×厚さ7.99mm 重量 224g 203g OS ColorOS 16.0 ColorOS 16.0