2億画素の望遠カメラ＆7500mAhの大容量バッテリーを搭載したスマホ「OPPO Find X9 Pro」が登場、10倍光学ズームを実現する外付けテレコンもあり
OPPOが「Find X9」と「Find X9 Pro」を2025年10月29日に発表しました。Find X9 ProはHasselbladと共同開発した200メガピクセル(2億画素)の望遠カメラを搭載しており、光学ズーム倍率を10倍に引き上げるテレコンバーターも用意されています。
Find X9 Proは画面サイズ6.78インチのスマートフォンで、カラーは「Titanium Charcoal」と「Silk White」の2色展開です。
背面カメラは「50メガピクセルのメインカメラ」「50メガピクセルのウルトラワイドカメラ」「200メガピクセルのHasselblad望遠カメラ」の3眼構成です。Hasselblad望遠カメラはレンズの光学設計だけでなくセンサーのキャリブレーションやソフトウェアの最適化に至るまでHasselbladと共同開発されており、スマートフォンとしては大型な1/1.56インチのセンサーを搭載しています。メインカメラに対するHasselblad望遠カメラの光学ズーム倍率は3倍で、最大120倍のデジタルズームにも対応しています。
さらに、テレコンバーター「OPPO Hasselblad Teleconverter」を装着することで10倍の光学ズーム倍率が可能。OPPO Hasselblad Teleconverter装着時の最大デジタルズーム倍率は200倍です。
OPPO Hasselblad Teleconverterを装着して構えるとこんな感じ。
バッテリー容量は7500mAhで、80Wの急速充電に対応しています。
SoCはMediaTekの「Dimensity 9500」を搭載しています。
Find X9は画面サイズ6.59インチのスマートフォンで、カラーは「Space Black」「Velvet Red」「Titanium Grey」の3色。SoCはFind X9 Proと同じDimensity 9500ですが、望遠カメラが200メガピクセルではなく50メガピクセルとなっています。
Find X9 ProとFind X9のスペックは以下の通り。どちらのモデルも2025年11月上旬に全世界で発売予定で、価格は明かされていません。
|モデル
|Find X9 Pro
|Fnd X9
|ディスプレイ
|サイズ：6.78インチ
解像度：2772×1272ピクセル
リフレッシュレート：最大120Hz
通常時の明るさ：800ニト
ピーク時の明るさ：1800ニト
パネル：AMOLED
カバーガラス：Corning Gorilla Glass Victus 2
|サイズ：6.59インチ
解像度：2760×1256ピクセル
リフレッシュレート：最大120Hz
通常時の明るさ：800ニト
ピーク時の明るさ：1800ニト
パネル：AMOLED
カバーガラス：Corning Gorilla Glass 7i
|背面カメラ
|50メガピクセルのウルトラワイドカメラ
50メガピクセルのワイドカメラ
200メガピクセルのHasselblad望遠カメラ
|50メガピクセルのウルトラワイドカメラ
50メガピクセルのワイドカメラ
200メガピクセルの望遠カメラ
|フロントカメラ
|50メガピクセル
|32メガピクセル
|SoC
|MediaTek Dimensity 9500
|MediaTek Dimensity 9500
|メモリおよびストレージ
|16GB | 512GB
|12GB | 256GB
12GB | 512GB
16GB | 512GB
|バッテリー容量
|7500mAh
|7025mAh
|寸法
|高さ161.26mm×幅76.46mm×厚さ8.25mm
|高さ156.98mm×幅73.93mm×厚さ7.99mm
|重量
|224g
|203g
|OS
|ColorOS 16.0
|ColorOS 16.0
