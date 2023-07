2023年07月12日 11時01分 モバイル

激オシャレな背面スケルトンかつハイエンドSoC搭載で性能も妥協なしなスマホ「Nothing Phone (2)」登場



イギリスに拠点を置くデバイスメーカー「Nothing」が2022年にリリースした「Nothing Phone (1)」は「背面がスケスケで着信時や充電時に背面ライトが光る」「振動フィードバックが上質」「カメラ性能も優秀」といった特徴を備えていることから個性的なスマートフォンを求めるユーザーたちから大きな支持を集めています。新たに、Nothing Phone (1)の後継機種となる「Nothing Phone (2)」が2023年7月12日(水)に発表されました。



Nothing Phone (2) - Nothing (日本) – Nothing Japan

https://jp.nothing.tech/pages/phone-2



Nothing Phone (2)は黒と白の2色がラインナップされています。記事作成時点では黒色は「メモリ8GB・ストレージ128GB」「メモリ12GB・ストレージ256GB」「メモリ12GB・ストレージ512GB」の3種が用意され、白色は「メモリ12GB・ストレージ256GB」「メモリ12GB・ストレージ512GB」の2種が用意されています。





背面のライトを点灯するとこんな感じ。Nothing Phone (1)と比べて背面ライトの個数が増えています。





OSはAndroidベースのカスタムOS「Nothing OS 2.0」を採用しており、独自デザインのフォントやアプリが搭載されています。





背面には画素数50MPのメインカメラと50MPの超広角カメラを搭載。自撮り用のフロントカメラは32MPです。





SoCは「Snapdragon 8+ Gen 1」を採用しており、Nothing Phone (1)と比べてパフォーマンスが80%向上しているとのこと。





Nothing Phone (2)の詳細なスペックは以下の通り。



名前 Nothing Phone (2) メモリ容量・ストレージ容量 8GB・128GB

12GB・256GB

12GB・512GB ディスプレイ OLEDディスプレイ

6.7インチ

2412×1080ピクセル

1Hz~120Hzの可変リフレッシュレート SoC Snapdragon 8+ Gen 1 メインカメラ 50MP

Sony IMX890 センサー 超広角カメラ 50MP

Samsung JN1 センサー フロントカメラ 32MP

Sony IMX615 センサー SIMカード デュアルSIM 対応バンド(日本国内) 5G(Sub6):n1, n3, n28,n41, n77, n78

4G LTE:1, 3, 8,18, 19, 26, 28,41,42

3G UMTS (WCDMA):bands 1,6,8,19 対応バンド(国際ローミング) 5G(Sub6):n2,n5, n7, n8,n12,n20,n25,n30,n38, n40,n66,n71,n75

4G LTE:2, 4, 5, 7,12,17, 20,25,30,32, 34, 38, 39, 40, 48,66,71

3G UMTS (WCDMA):bands 2,4,5

2G GSM:850/900/1800/1900 寸法 高さ162.13mm×幅76.35mm×厚さ8.55mm 重量 200.68g ソフトウェアサポート 3年間のAndroidアップデート

2カ月に1回のセキュリティパッチを4年間



Nothing Phone (2)の最低価格は黒色「メモリ8GB・ストレージ128GB」の税込7万9800円で、日本では2023年7月25日(火)に発売予定です。