2024年01月09日 14時00分 モバイル

ASUSがゲーミングスマホ「ROG Phone 8」を発表、Snapdragon 8 Gen 3やワイヤレス充電を搭載して約16万円から



2024年1月9日からラスベガスで開催されているテクノロジー見本市「CES 2024」で、ASUSが「ROG Phone 8」シリーズを発表しました。価格設定は12GBのメモリと256GBのストレージを備えたベースモデルの「ROG Phone 8」が1099.99ドル(約15万8000円)、メモリが16GBでストレージが512GBの「ROG Phone 8 Pro」が1199.99ドル(約17万3000円)、メモリが24GBでストレージが1TBの「ROG Phone 8 Pro Edition」が1499.99ドル(約21万5000円)です。



ASUS Republic of Gamers Reveals ROG Phone 8 Series at CES 2024

https://press.asus.com/news/asus-rog-phone-8-series-ces-2024/



ROG Phone 8 & 8 Pro: Gaming Phones that Go Beyond Gaming

https://rog.asus.com/articles/smartphones/the-rog-phone-8-and-rog-phone-8-pro-beyond-gaming-with-a-slim-new-design/



Asus’ latest gaming phone is thinner, lighter, and sprinkled with AI - The Verge

https://www.theverge.com/2024/1/8/24023549/asus-rog-phone-8-pro-ai-price-release-date-specs-features-gaming-smartphone



「Republic of Gamers(ROG)」を掲げるROG Phoneの核となるのがゲーミング性能で、ASUSによるとROG Phone 8に搭載されるSnapdragon 8 Gen 3はクロック数が3.3GHzと従来モデルよりCPU性能が30%向上しており、GPU性能も35%向上しているとのこと。また、最大24GBのLPDDR5X RAMと1TBのストレージでマルチタスク性能やデータ容量にも余裕があります。





高性能なゲーミングデバイスの悩みの種が発熱ですが、ROG Phone 8ではアドバンスド・サーマル・システム「GameCool 8」により熱効率が20%向上しているとASUSは主張しているほか、さらなる冷却を追及する場合は別売りのAeroActive Cooler Xを背面に装着することで背面カバーの温度を最大28度まで下げることが可能としています。





さらに、3モデル共通で5500mAhの容量と15WのQi対応ワイヤレス充電を備えたバッテリーを搭載しており、Instagramのスクロールでは最大17時間使用できるほか、原神のようなゲームでも最大3.42時間(約3時間25分)連続してプレイできるとのこと。



ゲーミング性能が向上している一方、背面のアニメビジョンやコントローラーのように使えるAirTrigger、3.5mmイヤホンジャックなどの機能は従来モデルから引き続き継承されています。





その他の主なスペックは以下の通りです。



寸法/重量 163.8×76.8×8.9mm / 225g 色 ROG Phone 8 Pro Edition&Pro:Phantom Black

ROG Phone 8:Rebel Grey&Phantom Black リアカメラ メイン:50MP

広角:13MP

望遠:32MP フロントカメラ 32MP スクリーン 6.78インチフレキシブルAMOLED、FHD+、最大165Hzリフレッシュレート、LTPO1~120Hz、ピーク輝度2500nit バッテリー 5500mAh、有線65W HyperCharge、ワイヤレス15W Qi認定充電 メモリ 12GB+256GB/16GB+512GB/24GB+1TB



ROG Phone 8シリーズの具体的な発売日は記事作成時点では未定で、ASUSは第1四半期中にリリースすると発表しているほか、イギリスとヨーロッパでは2月に展開する予定としています。