2024年01月09日 15時00分 ゲーム

MSIが携帯ゲーミングPC「Claw」を発表、Intel製プロセッサ「Core Ultra」を搭載しAAAゲームをスムーズに動かせる



MSIが携帯ゲーミングPC「Claw」を2024年1月9日に発表しました。ClawはIntel製プロセッサ「Core Ultra」シリーズを搭載しており、AAAゲームをスムーズに動作させられるとのこと。MSIは家電見本市「CES 2024」でClawのサンプルを展示しており、すでに海外メディアが実際に触った感想を報告しています。



MSI Unveils World’s First Gaming Handheld with Core™ Ultra at CES 2024

https://www.msi.com/news/detail/MSI-Unveils-World-s-First-Gaming-Handheld-with-Core--Ultra-at-CES-2024-142965



MSI’s Claw is an Intel-powered Windows competitor to Valve’s Steam Deck - The Verge

https://www.theverge.com/2024/1/8/24026355/msi-claw-gaming-handheld-steam-deck-competitor-ces-2024-specs-features



MSI Claw hands-on: the Steam Deck rival with Intel inside - The Verge

https://www.theverge.com/24030779/msi-claw-portable-gaming-pc-hands-on



Clawの外観は以下の通り。中央にディスプレイが搭載され、両側にアナログスティックやボタン類が配置されています。ディスプレイはタッチ操作に対応しており、大きさは7インチ、解像度は1920×1080ピクセル、リフレッシュレートは120Hzです。





すでに「Steam Deck」や「ROG Ally」といった携帯ゲーミングPCが存在していますが、既存の携帯型ゲーミングPCにはAMD製プロセッサが搭載されています。ClawはIntel製プロセッサ「Core Ultra」シリーズを搭載していることを大きな特徴としており、Intelの超解像技術「XeSS」などを活用してAAA級のゲームをスムーズにプレイ可能とのこと。また、Clawには53Whrのバッテリーが搭載されており、高負荷状態でもバッテリーが2時間持続するとされています。



MSI Claw - The most all-around gaming handheld with the best user experience.https://t.co/IkGv71u7yp pic.twitter.com/iBR0QDe0Gt — MSI Gaming (@msigaming)



Clawは複数のモデルがリリースされる予定で、最上位モデルのスペックは以下の通り。



モデル Claw A1M プロセッサ Core Ultra 7 155H OS Windows 11 Home

Windows 11 Pro メモリ LPDDR5 16GB ディスプレイ 7インチ

1920×1080ピクセル

120Hz

タッチ対応

100% sRGB

500ニト グラフィックス Intel Arc Graphics ストレージスロット NVMe M.2 2230 SSD by PCIe Gen 4 x4 センサー 6軸慣性計測ユニット

振動モーター 無線接続 Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750

Bluetooth 5.4 オーディオ 2Wスピーカー2基

オーディオコンボジャック I/Oポート Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD 3.0 Charging)

microSDカードリーダー

オーディオコンボジャック

指紋センサー付き電源ボタン バッテリー リチウムポリマー電池6セル(53Whr) 電源アダプター 65W USB Type-C PD 3.0 寸法 幅294mm×奥行き117mm×高さ21.2mm 重さ 675g 色 黒



CESの会場でClawの実機に触れた海外メディアのThe Vergeは「グリップがROG Allyよりも大きくて快適」「ファン音は比較的小さかった」「ゲームプレイが不安定でフレーム落ちが発生していた」「消費電力27Wのパフォーマンスモードだと、『アサシン クリード ミラージュ』を最低設定・720pで平均40fps、最低設定・1080pで平均30fps強で遊べた」「30分の試用でバッテリー残量が25%減少したため、単純に計算すればバッテリーは2時間持続する」と報告しています。なお、CESで展示されていた実機は開発版であり、正式リリースまでに性能が向上する可能性もあります。





なお、The VergeによるとClawの価格は699ドル~799ドル(約10万円~11万円)で、2024年上半期にリリース予定とのことです。