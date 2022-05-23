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Qualcommがスマホ向け最新SoC「Snapdragon 8＋ Gen 1」を発表、製造元がSamsungからTSMCに変更


Qualcommがハイスペックスマートフォン向けのSoCSnapdragon 8＋ Gen 1」と、「Snapdragon 7 Gen 1」を発表しました。

Qualcomm Extends Leadership in Premium and High Tier Android Devices with Snapdragon’s Newest Powerhouse Mobile Platforms | Qualcomm
https://www.qualcomm.com/news/releases/2022/05/20/qualcomm-extends-leadership-premium-and-high-tier-android-devices

Qualcomm's Snapdragon 8+ Gen 1 will power tomorrow's best Android phones | PCWorld
https://www.pcworld.com/article/702864/qualcomm-launches-faster-snapdragon-8-gen-1-for-premium-phones.html

Qualcomm Announces Snapdragon 8+ Gen 1: Moving to TSMC for More Speed, Lower Power
https://www.anandtech.com/show/17395/qualcomm-announces-snapdragon-8-gen-1-moving-to-tsmc-for-more-speed-lower-power

Qualcomm’s Snapdragon “8+ Gen 1” salvage operation moves the chip to TSMC | Ars Technica
https://arstechnica.com/gadgets/2022/05/qualcomms-snapdragon-8-gen-1-salvage-operation-moves-the-chip-to-tsmc/

Snapdragon 8＋ Gen 1のプライムコアのクロック周波数は、Snapdragon 8 Gen 1の3.0GHzから3.2GHzに進化しており、これによりパフォーマンスが10％向上しているとのこと。また、GPUのクロック周波数も増加しており、パフォーマンの10％向上につながっています。また、Snapdragon 8＋ Gen 1ではCPUとGPUの両方で電力効率を30％、全体の電力効率が15％向上しています。

Snapdragon 8＋ Gen 1と前モデルのSnapdragon 8 Gen 1のスペックを比較すると以下の通り。

SoCSnapdragon 8＋ Gen 1Snapdragon 8 Gen 1
CPU

1×Cortex-X2(3.2GHz)
3×Cortex-A710(2.8GHz)
4×Cortex-A510(2.0GHz)


6MB sL3

1x Cortex-X2(3.0GHz)
3x Cortex-A710(2.5GHz)
4x Cortex-A510(1.8GHz)


6MB sL3

GPUAdreno(クロック周波数が10％向上)Adreno
DSP/NPUHexagonHexagon
メモリコントローラー4×16-bit CH
3200MHz LPDDR5(51.2GB/s)
システムレベルキャッシュ(4MB)		4×16-bit CH
3200MHz LPDDR5(51.2GB/s)
システムレベルキャッシュ(4MB)
ISP/カメラ

トリプル18-bit Spectra ISP


1×200MP
or 108MP＋ZSL
or 64＋36MP＋ZSL
or 3×36MP＋ZSL


8K HDRビデオ＆64MPバーストキャプチャ

トリプル18-bit Spectra ISP


1×200MP
or 108MP＋ZSL
or 64＋36MP＋ZSL
or 3×36MP＋ZSL


8K HDRビデオ＆64MPバーストキャプチャ

エンコード/デコード

8K30fps/4K120fps 10-bit H.265


Dolby Vision、HDR10＋、HDR10、HLG


720p960fps

8K30fps/4K120fps 10-bit H.265


Dolby Vision、HDR10＋、HDR10、HLG


720p960fps

統合モデムX65 integrated
(5G NR Sub-6＋mmWave)
ダウンロード速度：10000Mbps
アップロード速度：3000Mbps		X65 integrated
(5G NR Sub-6＋mmWave)
ダウンロード速度：10000Mbps
アップロード速度：3000Mbps
製造元/プロセスTSMC 4nmSamsung 4nm


注目すべきは、QualcommがSoCのファウンドリをSamsungからTSMCに切り替えたという点です。Anandtechは「ファウンドリをTSMCに切り替えたことで、Snapdragon 8＋ Gen 1は前モデルからCPUとGPUの両方のパフォーマンスを向上させながら、消費電力を削減することに成功しています」「Snapdragon 8＋ Gen 1は基本的に、Samsungの4nmラインからTSMCの4nmラインに移植されたSnapdragon 8 Gen 1です」と報じています。


製造ファウンドリがSamsungからTSMCに変更された理由を説明する公式の声明などはありませんが、Samsungの4nmプロセスには問題があると報じられており、これが製造委託先の変更につながったものと思われています。

Snapdragon 7 Gen 1は前身となるSnapdragon 778GからGPUがアップクロックされており、パフォーマンスは最大20％向上しており、AI関連パフォーマンスも30％向上しています。さらに、Snapdragon 7シリーズとしては初めて、3台の異なるカメラから同時に合計2億ピクセルの写真をキャプチャする機能の「トリプルISP」を採用しており、カメラISPは生態認証のパフォーマンスを改善する深層学習顔検出もサポートしています。

Snapdragon 8＋ Gen 1を搭載したスマートフォンは、Asus ROG・Black Shark・Honor・iQOO・Lenovo・Motorola・Nubia・OnePlus・Oppo・OSOM・Realme・RedMagic・Redmi・Vivo・Xiaomi・ZTEといったメーカーから2022年第3四半期(7～9月)にリリースされる予定。Snapdragon 7 Gen 1を搭載したスマートフォンは、Honor・OPPO・Xiaomiといったメーカーから、2022年第2四半期(4～6月)にリリース予定です。


Qualcommのグローバル製品マーケティング担当ヴァイスプレジデントのマイク・ロバーツ氏は、より多くの消費者がハイスペックなスマートフォンに目を向けるようになっており、スマートフォン市場の31％をハイスペックスマートフォンが占めているため、Snapdragon 8＋ Gen 1の需要は明らかであるとしています。また、Qualcommは「すべてのスマートフォンの売上の75％が500ドル(約6万4000円)以上のハイスペックスマートフォンセグメントから来る」「2000億ドル(約25兆円)規模のゲーム市場の半分がモバイルゲームから来る」と予測しており、これらをハイスペックスマートフォン向けSoCに資金を投じる理由としています。

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in モバイル,   ハードウェア, Posted by logu_ii

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