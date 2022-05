2022年05月23日 12時05分 モバイル

Qualcommがスマホ向け最新SoC「Snapdragon 8+ Gen 1」を発表、製造元がSamsungからTSMCに変更



Qualcommがハイスペックスマートフォン向けのSoC「Snapdragon 8+ Gen 1」と、「Snapdragon 7 Gen 1」を発表しました。



Qualcomm Extends Leadership in Premium and High Tier Android Devices with Snapdragon’s Newest Powerhouse Mobile Platforms | Qualcomm

https://www.qualcomm.com/news/releases/2022/05/20/qualcomm-extends-leadership-premium-and-high-tier-android-devices



Qualcomm's Snapdragon 8+ Gen 1 will power tomorrow's best Android phones | PCWorld

https://www.pcworld.com/article/702864/qualcomm-launches-faster-snapdragon-8-gen-1-for-premium-phones.html



Qualcomm Announces Snapdragon 8+ Gen 1: Moving to TSMC for More Speed, Lower Power

https://www.anandtech.com/show/17395/qualcomm-announces-snapdragon-8-gen-1-moving-to-tsmc-for-more-speed-lower-power



Qualcomm’s Snapdragon “8+ Gen 1” salvage operation moves the chip to TSMC | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2022/05/qualcomms-snapdragon-8-gen-1-salvage-operation-moves-the-chip-to-tsmc/



Snapdragon 8+ Gen 1のプライムコアのクロック周波数は、Snapdragon 8 Gen 1の3.0GHzから3.2GHzに進化しており、これによりパフォーマンスが10%向上しているとのこと。また、GPUのクロック周波数も増加しており、パフォーマンの10%向上につながっています。また、Snapdragon 8+ Gen 1ではCPUとGPUの両方で電力効率を30%、全体の電力効率が15%向上しています。



Snapdragon 8+ Gen 1と前モデルのSnapdragon 8 Gen 1のスペックを比較すると以下の通り。



SoC Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8 Gen 1 CPU 1×Cortex-X2(3.2GHz)

3×Cortex-A710(2.8GHz)

4×Cortex-A510(2.0GHz)

6MB sL3 1x Cortex-X2(3.0GHz)

3x Cortex-A710(2.5GHz)

4x Cortex-A510(1.8GHz)

6MB sL3 GPU Adreno(クロック周波数が10%向上) Adreno DSP/NPU Hexagon Hexagon メモリコントローラー 4×16-bit CH

3200MHz LPDDR5(51.2GB/s)

システムレベルキャッシュ(4MB) 4×16-bit CH

3200MHz LPDDR5(51.2GB/s)

システムレベルキャッシュ(4MB) ISP/カメラ トリプル18-bit Spectra ISP

1×200MP

or 108MP+ZSL

or 64+36MP+ZSL

or 3×36MP+ZSL

8K HDRビデオ&64MPバーストキャプチャ トリプル18-bit Spectra ISP

1×200MP

or 108MP+ZSL

or 64+36MP+ZSL

or 3×36MP+ZSL

8K HDRビデオ&64MPバーストキャプチャ エンコード/デコード 8K30fps/4K120fps 10-bit H.265

Dolby Vision、HDR10+、HDR10、HLG

720p960fps 8K30fps/4K120fps 10-bit H.265

Dolby Vision、HDR10+、HDR10、HLG

720p960fps 統合モデム X65 integrated

(5G NR Sub-6+mmWave)

ダウンロード速度:10000Mbps

アップロード速度:3000Mbps X65 integrated

(5G NR Sub-6+mmWave)

ダウンロード速度:10000Mbps

アップロード速度:3000Mbps 製造元/プロセス TSMC 4nm Samsung 4nm



注目すべきは、QualcommがSoCのファウンドリをSamsungからTSMCに切り替えたという点です。Anandtechは「ファウンドリをTSMCに切り替えたことで、Snapdragon 8+ Gen 1は前モデルからCPUとGPUの両方のパフォーマンスを向上させながら、消費電力を削減することに成功しています」「Snapdragon 8+ Gen 1は基本的に、Samsungの4nmラインからTSMCの4nmラインに移植されたSnapdragon 8 Gen 1です」と報じています。





製造ファウンドリがSamsungからTSMCに変更された理由を説明する公式の声明などはありませんが、Samsungの4nmプロセスには問題があると報じられており、これが製造委託先の変更につながったものと思われています。



Snapdragon 7 Gen 1は前身となるSnapdragon 778GからGPUがアップクロックされており、パフォーマンスは最大20%向上しており、AI関連パフォーマンスも30%向上しています。さらに、Snapdragon 7シリーズとしては初めて、3台の異なるカメラから同時に合計2億ピクセルの写真をキャプチャする機能の「トリプルISP」を採用しており、カメラISPは生態認証のパフォーマンスを改善する深層学習顔検出もサポートしています。



Snapdragon 8+ Gen 1を搭載したスマートフォンは、Asus ROG・Black Shark・Honor・iQOO・Lenovo・Motorola・Nubia・OnePlus・Oppo・OSOM・Realme・RedMagic・Redmi・Vivo・Xiaomi・ZTEといったメーカーから2022年第3四半期(7~9月)にリリースされる予定。Snapdragon 7 Gen 1を搭載したスマートフォンは、Honor・OPPO・Xiaomiといったメーカーから、2022年第2四半期(4~6月)にリリース予定です。





Qualcommのグローバル製品マーケティング担当ヴァイスプレジデントのマイク・ロバーツ氏は、より多くの消費者がハイスペックなスマートフォンに目を向けるようになっており、スマートフォン市場の31%をハイスペックスマートフォンが占めているため、Snapdragon 8+ Gen 1の需要は明らかであるとしています。また、Qualcommは「すべてのスマートフォンの売上の75%が500ドル(約6万4000円)以上のハイスペックスマートフォンセグメントから来る」「2000億ドル(約25兆円)規模のゲーム市場の半分がモバイルゲームから来る」と予測しており、これらをハイスペックスマートフォン向けSoCに資金を投じる理由としています。