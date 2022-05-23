Qualcommがスマホ向け最新SoC「Snapdragon 8＋ Gen 1」を発表、製造元がSamsungからTSMCに変更
Qualcommがハイスペックスマートフォン向けのSoC「Snapdragon 8＋ Gen 1」と、「Snapdragon 7 Gen 1」を発表しました。
Qualcomm Extends Leadership in Premium and High Tier Android Devices with Snapdragon’s Newest Powerhouse Mobile Platforms | Qualcomm
https://www.qualcomm.com/news/releases/2022/05/20/qualcomm-extends-leadership-premium-and-high-tier-android-devices
Qualcomm's Snapdragon 8+ Gen 1 will power tomorrow's best Android phones | PCWorld
https://www.pcworld.com/article/702864/qualcomm-launches-faster-snapdragon-8-gen-1-for-premium-phones.html
Qualcomm Announces Snapdragon 8+ Gen 1: Moving to TSMC for More Speed, Lower Power
https://www.anandtech.com/show/17395/qualcomm-announces-snapdragon-8-gen-1-moving-to-tsmc-for-more-speed-lower-power
Qualcomm’s Snapdragon “8+ Gen 1” salvage operation moves the chip to TSMC | Ars Technica
https://arstechnica.com/gadgets/2022/05/qualcomms-snapdragon-8-gen-1-salvage-operation-moves-the-chip-to-tsmc/
Snapdragon 8＋ Gen 1のプライムコアのクロック周波数は、Snapdragon 8 Gen 1の3.0GHzから3.2GHzに進化しており、これによりパフォーマンスが10％向上しているとのこと。また、GPUのクロック周波数も増加しており、パフォーマンの10％向上につながっています。また、Snapdragon 8＋ Gen 1ではCPUとGPUの両方で電力効率を30％、全体の電力効率が15％向上しています。
Snapdragon 8＋ Gen 1と前モデルのSnapdragon 8 Gen 1のスペックを比較すると以下の通り。
|SoC
|Snapdragon 8＋ Gen 1
|Snapdragon 8 Gen 1
|CPU
1×Cortex-X2(3.2GHz)
6MB sL3
1x Cortex-X2(3.0GHz)
6MB sL3
|GPU
|Adreno(クロック周波数が10％向上)
|Adreno
|DSP/NPU
|Hexagon
|Hexagon
|メモリコントローラー
|4×16-bit CH
3200MHz LPDDR5(51.2GB/s)
システムレベルキャッシュ(4MB)
|4×16-bit CH
3200MHz LPDDR5(51.2GB/s)
システムレベルキャッシュ(4MB)
|ISP/カメラ
トリプル18-bit Spectra ISP
1×200MP
8K HDRビデオ＆64MPバーストキャプチャ
トリプル18-bit Spectra ISP
1×200MP
8K HDRビデオ＆64MPバーストキャプチャ
|エンコード/デコード
8K30fps/4K120fps 10-bit H.265
Dolby Vision、HDR10＋、HDR10、HLG
720p960fps
8K30fps/4K120fps 10-bit H.265
Dolby Vision、HDR10＋、HDR10、HLG
720p960fps
|統合モデム
|X65 integrated
(5G NR Sub-6＋mmWave)
ダウンロード速度：10000Mbps
アップロード速度：3000Mbps
|X65 integrated
(5G NR Sub-6＋mmWave)
ダウンロード速度：10000Mbps
アップロード速度：3000Mbps
|製造元/プロセス
|TSMC 4nm
|Samsung 4nm
注目すべきは、QualcommがSoCのファウンドリをSamsungからTSMCに切り替えたという点です。Anandtechは「ファウンドリをTSMCに切り替えたことで、Snapdragon 8＋ Gen 1は前モデルからCPUとGPUの両方のパフォーマンスを向上させながら、消費電力を削減することに成功しています」「Snapdragon 8＋ Gen 1は基本的に、Samsungの4nmラインからTSMCの4nmラインに移植されたSnapdragon 8 Gen 1です」と報じています。
製造ファウンドリがSamsungからTSMCに変更された理由を説明する公式の声明などはありませんが、Samsungの4nmプロセスには問題があると報じられており、これが製造委託先の変更につながったものと思われています。
Snapdragon 7 Gen 1は前身となるSnapdragon 778GからGPUがアップクロックされており、パフォーマンスは最大20％向上しており、AI関連パフォーマンスも30％向上しています。さらに、Snapdragon 7シリーズとしては初めて、3台の異なるカメラから同時に合計2億ピクセルの写真をキャプチャする機能の「トリプルISP」を採用しており、カメラISPは生態認証のパフォーマンスを改善する深層学習顔検出もサポートしています。
Snapdragon 8＋ Gen 1を搭載したスマートフォンは、Asus ROG・Black Shark・Honor・iQOO・Lenovo・Motorola・Nubia・OnePlus・Oppo・OSOM・Realme・RedMagic・Redmi・Vivo・Xiaomi・ZTEといったメーカーから2022年第3四半期(7～9月)にリリースされる予定。Snapdragon 7 Gen 1を搭載したスマートフォンは、Honor・OPPO・Xiaomiといったメーカーから、2022年第2四半期(4～6月)にリリース予定です。
Qualcommのグローバル製品マーケティング担当ヴァイスプレジデントのマイク・ロバーツ氏は、より多くの消費者がハイスペックなスマートフォンに目を向けるようになっており、スマートフォン市場の31％をハイスペックスマートフォンが占めているため、Snapdragon 8＋ Gen 1の需要は明らかであるとしています。また、Qualcommは「すべてのスマートフォンの売上の75％が500ドル(約6万4000円)以上のハイスペックスマートフォンセグメントから来る」「2000億ドル(約25兆円)規模のゲーム市場の半分がモバイルゲームから来る」と予測しており、これらをハイスペックスマートフォン向けSoCに資金を投じる理由としています。
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