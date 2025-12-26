2025年12月26日 13時24分 スマホ

ライカとの戦略的提携を強化して生まれた「Xiaomi 17 Ultra」＆「Xiaomi 17 Ultra by Leica」をXiaomiが発表



Xiaomiが2億画素の望遠カメラなどを搭載したAndroidスマートフォンのフラッグシップモデル「Xiaomi 17 Ultra」と「Xiaomi 17 Ultra by Leica」を発表しました。カメラやレンズのブランドとして知られる「ライカ」とのグローバルイメージング戦略的提携を拡大した「戦略的共創モデル」から生まれた初のモデルで、モバイルイメージングにおけるこれまでの考え方や応用の限界を打ち破ることを目指しているとのことです。



Xiaomi Unveils Xiaomi 17 Ultra and Announces Upgraded Global Imaging Strategic Cooperation with Leica - Xiaomi Global Home

https://www.mi.com/global/discover/article?id=5825





@小米手机 的个人主页 - 微博

https://weibo.com/u/2202387347



「Xiaomi 17 Ultra」はXiaomi 17シリーズのデザインを継承しつつ、「Ultra」を冠するモデルとして初めてフラットディスプレイを採用しています。厚みは8.29mmと、Xiaomiの「Ultra」モデルで史上最薄。「黒色」「冷煙紫」「白色」「星空緑」の4色展開で、メモリとストレージの組み合わせは「12GB＋512GB」「16GB＋512GB」「16GB＋1TB」の3種類です。





撮影愛好家向けの撮影用キットも2種類用意されています。どちらもマグネット取り付け可能なアタッチメントで、人間工学に基づいたフォームファクタを採用し、撮影時の保持感が向上します。





カメラは14mm、23mm、75mm-100mmのトリプルカメラシステムを採用。さまざまな撮影シーンに対応し、光学設計と画像処理の改善により、夜間の低照度撮影も高精度で安定した結果を実現するとのこと。



23mmの「ライカ1インチウルトラダイナミックカメラ」は、広いダイナミックレンジを実現する「LOFIC HDR技術」を搭載したLight Fusion 1050Lセンサーを採用し、前世代の1インチセンサーに比べてフルウェルキャパシティが6.3倍になったことで、夜間や逆光といった高コントラスト撮影時のハイライト制御と影のディテール改善が行われています。



「ライカ200MP 75-100mm望遠カメラ」は第2・第3レンズ群がそれぞれ独立して動き焦点距離とフォーカスを調整するので、75mmから100mm相当の範囲で光学ズームを実現。1/1.4インチの大型望遠センサー完全採用により、デジタルトリミングなしでネイティブ2億画素サポートを実現しています。また、ハードウェアレベルで色再現性への影響を低減するライカAPO光学レンズ設計を採用しています。





パフォーマンスの面では高性能GPU「Adreno 840」を内蔵したQualcomm製SoC「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載しているので複雑なタスクもスムーズに処理可能。Xiaomi 3DデュアルチャネルIceLoopシステムと新開発の毛細管構造によって、熱伝導率は前世代機より50％改善しました。



ディスプレイは120Hz対応で最大輝度は3500ニト。「Xiaomi HyperRGB」により2Kディスプレイでありながら一般的な1.5Kディスプレイよりも消費電力を抑えているとのこと。





耐久性の点ではIP66・IP68・IP69に準拠していて、十分な防塵防水性能を備えます。また、背面ガラスは「Xiaomi Shield Glass 3.0」で守られており、落下抵抗は通常の強化ガラスの最大20倍だそうです。



バッテリーは6800mAhと大容量で、90Wの有線充電、50Wのワイヤレス充電、90WのUSB PD PPSに対応しています。



価格はXiaomi公式オンラインショップで6999元(約15万5000円)～8499元(約18万9000円)です。



Xiaomi 17 Ultra立即购买-小米商城

https://www.mi.com/shop/buy/detail?product_id=22422



また、「Xiaomi 17 Ultra by Leica」という特別モデルも用意されています。設計にはライカのチームが直接参加しており、Leica Mシリーズからインスピレーションを受けたデザインを採用。背面パネルはデュアルトーンデザインのテクスチャ加工されたレザーでマットな仕上がりとなっており、20個の高強度ベアリングを内蔵した専用ライカカメラリングが正確なフォーカス調整を助けます。





カメラも「Leica M9」と「Leica M3」のスタイルを再現する独自のモードを搭載。専用セキュリティチップにより、撮影した写真がAI生成ではないことを保証するCAI写真認証技術もモバイル業界で初めて導入しています。



なお、メモリとストレージの組み合わせは「16GB＋512GB」「16GB＋1TB」で、価格は7999元(約17万8000円)～8999元(約20万円)です。



