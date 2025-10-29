2025年10月29日 12時00分 ハードウェア

Samsungのディスプレイ付き冷蔵庫に表示される広告はどのような感じなのか、広告を消すことはできるのか？



扉部分に大きなディスプレイがついているSamsungのスマート冷蔵庫「Family Hub」は、中身をディスプレイで確認できるため節電になったりキッチンで映画や音楽などを楽しんだりできる一方で、ディスプレイに広告が表示されるようになると2025年9月に発表され、「数十万円の冷蔵庫を購入させておいて後に広告を表示するように変更するのは詐欺的」などの批判が集まりました。広告導入のためのアップデートが10月27日から展開され、その詳細が明らかになりました。



Samsung Family Hub for 2025 Update Elevates the Smart Home Ecosystem

https://news.samsung.com/us/samsung-family-hub-2025-update-elevates-smart-home-ecosystem/





Ads will arrive on Samsung Family Hub smart fridges next month. | The Verge

https://www.theverge.com/report/806797/samsung-family-hub-smart-fridge-ads-opt-out



Family Hubのユーザーに対し、2025年9月16日頃にSamsungから「サービスを向上させ、追加コンテンツを提供するために、広告が表示されます」というアップデートの通知が届きました。Samsungのデジタル家電事業担当エグゼクティブバイスプレジデント兼研究開発チーム責任者であるチョン・スン・ムン氏は2025年4月に「広告を入れる計画はありません」とコメントしていたり、Family Hubが1800ドル(約26万円)～3500ドル(約51万円)のモデルが展開されている高額な冷蔵庫であったりする点から、「Samsungは購入済みの製品からさらに利益を得ようとしている」など多数の批判が集まりました。



Samsungが冷蔵庫に広告を表示するようになる - GIGAZINE





Samsungは2025年10月27日に、Family Hub向けのソフトウェアアップデートを提供開始しました。このアップデートには、ユーザーインターフェースの強化、冷蔵庫の中身を把握して管理する「AI Vision Inside」機能の向上、SamsungのAIアシスタントである「Bixby」による音声認識機能、セキュリティ強化に加えて、11月3日から広告を表示するためのウィジェットが含まれていることが明かされました。





実際に広告が表示されるウィジェットは以下のような感じ。Family Hubのディスプレイを操作していないときのカバー画面では、画面下部の約4分の1ほどのスペースにあるウィジェットが10秒ごとに切り替わり、「カレンダーの予定」「天気予報」「ニュース」、そして「広告」が表示されます。



Family Hubのカバー画面は設定で変えることができます。2025年10月のアップデートで追加された「Daily Board」の場合でも、6分割されたタイルのうち1つに広告が表示されます。



表示される広告について、Samsungアメリカの家電事業責任者であるシェーン・ヒグビー氏は、「広告にはSamsungの家電製品やアクセサリーが含まれますが、今後のプロモーションは得られたフィードバックと洞察次第です」とThe Vergeの取材に解答しており、サードパーティの広告主にも開放される可能性があります。



Family Hubのカバー画面に広告が表示されるのは、天気やニュースが表示されるシンプルな「カラーテーマ」や「広告ウィジェット」、新しく追加された「Daily Board」のみで。連携したスマートフォンアプリ内の写真をカバー画面に表示する「アルバム」、絵画・アート作品を表示する「アート」の場合は、広告が表示されません。そのため、Family Hubに広告を表示したくない場合、設定から「アルバム」「アート」を選択すればOKです。



また、2025年9月の告知時点では「広告は設定から非表示にすることはできない」と報道されていましたが、10月27日のアップデート後には「設定」ページに「広告」が追加され、広告をオフにできる画面が表示されたことが報告されています。ただし、この場合は天気やカレンダーなどのウィジェットもまとめて削除するため、ウィジェットを利用しつつ広告を削除する方法はなく、特定の広告を「✕」で非表示にすることができるのみだとThe Vergeは述べています。



The Vergeが「冷蔵庫に広告を表示するのはなぜか」と尋ねたところ、ヒグビー氏は「今回の実証実験は、インターネットにつながる『コネクテッド家電』が有用な情報をどのように提供できるかを探るものです。冷蔵庫は日々の生活の中心であり、この空間をより便利にするため、ユーザーがコントロールできる方法でテストしています」と説明しました。ヒグビー氏によると、広告を含むウィジェットはパイロットプランであり、責任を持ってテストを行い、ユーザーの声に注意深く耳を傾け、本当にユーザーが役立つと感じるものを学ぶことを目標としているとのこと。



なお、Family Hubの広告は非パーソナルな「コンテキスト依存型」であり、Family Hubが個人情報を収集したり消費者を追跡したりしないとSamsungは述べています。



