2026年01月06日 15時15分 AI

SamsungのAI冷蔵庫「Family Hub」がGemini 3と連携したAI Vision対応に進化、冷蔵庫に入れた食材からレシピをオススメしたり音声コントロールでドアを開閉したりできる



世界最大級の家電見本市・CES 2026で、SamsungがAI冷蔵庫の「Family Hub」をアップグレードすると発表しました。新しいFamily HubはGoogleのGemini 3と連携したAI Visionを搭載しており、冷蔵庫への出し入れをシームレスに追跡することで、献立の計画や食品管理をこれまで以上にシンプルにしてくれます。



Official Replay | The First Look 2026 | Samsung - YouTube





冷蔵庫のドアを開け閉めするのはそれほど面倒ではありません。しかし、食材や調理器具を持っていて手がふさがっていたり、調理中であるため手が汚れていたりと、手でドアの開け閉めを行うことが嫌なケースもあります。また、何らかの健康上の問題や病気で手足が動かしにくいという可能性もあります。





SamsungのAI冷蔵庫である「Family Hub」は、独自の音声アシスタントであるBixbyを搭載することで、ユーザーは音声で冷蔵庫の開閉を指示することが可能となるそうです。ユーザーは「冷蔵庫のドアを閉めて」や「ドアを開けて」と言うだけで、冷蔵庫のドアを簡単に開け閉めできるようになります。



また、新しいFamily HubにはGoogleのGemini 3と連携したAI Visionが内蔵されることで、冷蔵庫の中に「何を入れたのか」や「何を取り出したのか」などをAIが正確に認識することが可能です。



これにより、Family Hubは足りない食材をメモした買い物リストを作成したり、冷蔵庫の中に入っている食材をベースに献立を作成したり、食品ロスを減らすためにレシピを提案したりすることが可能となります。





CES 2026の発表の中で、Samsungのデジタル家電部門でエグゼクティブヴァイスプレジデント兼責任者を務めるキム・チョルギ氏は、「2025年12月時点でSmartThingsが4億3000万人以上のユーザーにサービスを提供している」と発表。



Samsungのノ・テムンCEOはロイターのインタビューで、「Samsungは2025年までにスマートフォンやタブレットを含むモバイル機器約4億台のAI機能でGeminiを提供してきました」と語りました。Samsungはこの数字を2026年内に8億台まで引き上げることを目指しているとも明かしています。



なお、Samsungは他にも130インチの「Micro RGB TV」や、超薄型OLEDプロジェクターの「S95H」、Vision AI Companion(VAC)駆動のポータブルプロジェクター「Freestyle＋」なども発表しています。Micro RGB TVにはRGBカラーを正確に制御してあらゆるシーンで圧倒的に鮮やかな画質を実現する「Micro RGB AI Engine Pro」や、何を観るかやどんな音楽を聴くかなどに関するアドバイスを受けることができるAIコンパニオンの「VAC」などが搭載されています。



