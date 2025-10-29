2025年10月29日 11時41分 AI

NVIDIA・Oracle・エネルギー省がAIスーパーコンピューター「Solstice」と「Equinox」の開発計画を発表、SolsticeはNVIDIA Blackwell GPUを10万基搭載



NVIDIAとOracleが、アメリカ合衆国エネルギー省(DOE)史上最大規模のAIスーパーコンピューターを構築する計画を発表しました。



NVIDIA and Oracle to Build US Department of Energy’s Largest AI Supercomputer for Scientific Discovery | NVIDIA Newsroom

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-oracle-us-department-of-energy-ai-supercomputer-scientific-discovery







CEO of @NVIDIA Jensen Huang: “I want to give a shoutout to Secretary Chris Wright. He has brought so much energy to the the DOE. A surge of energy, a surge of passion to make sure that America leads science again.” pic.twitter.com/GFFXwtgEsT — U.S. Department of Energy (@ENERGY) October 28, 2025



NVIDIAとOracleは、DOEによる科学的発見に革命をもたらすための取り組みとして、DOE史上最大規模のAIスーパーコンピューターを構築する計画を発表しました。





この計画の一部として開発されるAIスーパーコンピューターのひとつが「Solstice」です。このSolsticeには10万基のNVIDIA Blackwell GPUが搭載され、「アメリカの安全保障・科学・エネルギー分野における技術的リーダーシップを推進するためのAI機能の開発」というDOEのミッションをサポートします。



もうひとつのAIスーパーコンピューターである「Equinox」には、1万基のNVIDIA Blackwell GPUが搭載されます。Equinoxは2026年上半期の提供開始が予定されており、両システムはNVIDIAネットワークで相互接続され、合計2200EFLOPSのAI性能を実現する予定です。



SolsticeとEquinoxは、DOE傘下の国立研究所であるアルゴンヌ国立研究所に設置される予定となっています。科学者や研究者は、AIモデルのトレーニングに利用可能なオープンソースライブラリのNVIDIA Megatron-Coreを用いることで、オープンサイエンス向けの新たなフロンティアモデルやAI推論モデルを開発・トレーニングし、 ディープラーニング推論向けのツールエコシステムであるNVIDIA TensorRTを利用して拡張することが可能です。これらのモデルは科学的発見のためのエージェント型AIワークフローの基盤となります。





SolsticeとEquinoxは、NVIDIA、DOE、アルゴンヌ国立研究所による研究協力を支援し、科学者の育成を支援します。これにより、研究開発の生産性が向上し、今後10年以内に公的研究資金による発見が加速されるとNVIDIAは主張しました。Solsticeは産業界からの投資やユースケースを含む、DOEの新しい官民パートナーシップモデルに基づいて構築されます。これは、トランプ政権がAIと科学におけるアメリカのリーダーシップを確保するというコミットメントを反映したものです。



NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは、「AIは現代における最も強力なテクノロジーであり、科学はその最大のフロンティアです」「Oracleと共同でDOE史上最大のスーパーコンピューターを構築しています。このスーパーコンピューターは、アメリカの発見の原動力となり、研究者が最先端のAIインフラにアクセスできるようにすることで、医療研究から材料科学に至るまで、幅広い分野の進歩を推進します」と語りました。



DOEのクリス・ライト氏は「AI競争に勝つには、アメリカの技術と科学が誇る最も優秀な人材と産業を結集する、新しく創造的なパートナーシップが必要です」「アルゴンヌ国立研究所の2つのシステムと、DOE、NVIDIA、Oracleの協力は、コンピューティングパートナーシップにおける新たな常識的なアプローチを表しています。これらのシステムは、科学技術革新の原動力となるでしょう。トランプ大統領のおかげで、我々はかつてない速さで新たなコンピューティング能力をオンライン化し、共有されたイノベーションを国家の力へと変えていくことができます」と言及しています。





アルゴンヌ国立研究所のポール・K・カーンズ所長は、「EquinoxとSolsticeは幅広い科学AIワークフローを加速するように設計されており、我々はOracleおよびNVIDIAと連携して、数千人の研究者がこれらのシステムの画期的な機能を効果的に活用できるよう支援しています」「このシステムは、先端放射光施設(APS)などのDOEの最先端実験施設とシームレスに接続し、科学者が科学的発見を通じ、アメリカが抱える最も差し迫った課題のいくつかに取り組むことを可能にします」と述べました。



Oracleのクレイ・マグワイクCEOは、「OracleはDOEと提携し、主権国家レベルの高性能AI機能を提供できることを誇りに思います」「アルゴンヌ国立研究所における我々の協力は、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)の力を活用することで、アメリカが抱える最も複雑な課題に対処し、次なる科学的ブレークスルーの波を加速するための重要なリソースを提供するでしょう」と語っています。

