Amazonがタッチスクリーン搭載の「壁掛け式Echo」を開発中という報道

・関連記事

使いたい食材をAlexaに伝えるとレシピを調べてくれるクックパッド製Alexaスキルを使ってみた - GIGAZINE



ハリソン・フォードら豪華ゲストがAlexaに振り回される未来を描いたAmazonのスーパーボウル向けCMが公開中 - GIGAZINE



ネットにつながる「スマートデバイス」はどの程度ユーザーの生活を「監視」して情報をネットに送信しているのか? - GIGAZINE

2021年02月10日 11時30分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.