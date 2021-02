2021年02月10日 11時20分 モバイル

「Android 12」のリーク情報が公開、不在着信などを簡易表示するウィジェットやカメラ・マイクの使用状況を示すアイコンが新登場



Androidの次期メジャー版となる「Android 12」のスクリーンショットが流出しました。OS全体の色合いを変更する「テーマカラー」やメッセージ・不在着信などを簡易表示する新ウィジェット「Conversation」、iOS 14のようにマイクやカメラが使用中であることをアイコンで示すプライバシー機能などが追加される模様です。



情報を入手したIT系ニュースサイトXDA Developersによると、流出したスクリーンショットはGoogleがAndroid 12の情報公開に向けて作成していた内部文書に含まれていたもので、XDA Developersは本物であるという確認も行ったとのこと。



流出したAndroid 12の通知パネルを、記事作成時点での最新バージョンであるAndroid 11のものと比較した画像が以下。Android 11では通知パネルが半透明でしたが、Android 12の通知パネルは不透明。また、Android 12では、全体的に角部分が丸みを帯びたデザインで、上部の黒いステータスバーがなくなり、クイック設定タイルの数は6つから4つに減っている様子。





XDA Developersによると、Android 12では開発者モードに存在した「アクセントカラー」のように、「テーマーカラー」なるものが追加され、システム全体とサードパーティのアプリの色合いを設定した色に変えられるとのこと。このテーマカラーは壁紙の色合いと合わせるように設定することもできるそうです。



Android 12では、「Conversation」という新ウィジェットも登場します。Conversationは受信したメッセージや不在着信、アクティビティなどのステータスをホーム画面(左)や通知パネル(右)の赤枠部分にあるように簡易表示してくれます。





また、Android 12ではiOS 14のように、カメラ・マイク・位置情報共有機能が使用中であることを示すアイコンが画面右上隅に表示されるようになります。





設定の「プライバシー」の項には新たに「Disable camera(カメラの不許可)」「Mute microphone(マイクのミュート)」などの項目が追加され、カメラやマイクをOSレベルで完全にオフにすることも可能。





GoogleはAndroid 11のプレビューを2020年2月に公開したため、Android 12のプレビューは2021年2月中に正式公開されると予想されています。