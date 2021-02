2021年02月16日 10時36分 モバイル

Androidからお菓子の名前は廃止されたものの次期「Android 12」は「Snow Cone(かき氷)」と呼ばれていることが明らかに



これまでAndroidはお菓子の名前をバージョンの愛称として付けてきたのですが、2019年にリリースされた「Android 10」からはこのお菓子の名称が廃止されました。そのため、Androidの次期メジャーバージョンとなる「Android 12」にもお菓子の名前は付けられていません。しかし、Googleは社内でAndroid 12を「Snow Cone(かき氷)」と呼んでいることが明らかになっています。



2019年9月にリリースされたAndroid 10以降、Androidのメジャーバージョンに付けられてきたお菓子の名前は廃止されました。しかし、社内では依然としてお菓子の名前が付けられており、例えば記事作成時点のメジャーバージョンである「Android 11」の場合、「Red Velvet Cake(レッドベルベットケーキ)」という名称が付けられています。なお、Android 11にはレッドベルベットケーキのレシピが隠されていることも明らかになっており、Googleはお菓子の名称を公にはしないものの、社内では引き続きお菓子の愛称を用いていることがわかります。





そして、Androidの次期メジャーバージョンとなる「Android 12」のお菓子の名前が、「Snow Cone」になると海外メディアのXDADevelopersが報じています。





なお、XDADevelopersは他にもAndroid 12の通知UIなどのデザインが一部変更される、などのリーク情報を入手しています。



