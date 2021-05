「Android 12」でUIデザインはどのように変化するのか？

Googleがオンラインイベント「 Google I/O 2021 」の中で、スマートフォン向けOS「Android」の時期メジャー版である「 Android 12 」の最初のベータ版を発表しました。Android 12はこれまでのAndroidよりも、さらに「表現力豊かで、ダイナミックで、パーソナル」だとのことです。 Android 12 Beta: Designed for you https://blog.google/products/android/android-12-beta/ Android 12ではカスタムカラーパレットと再設計されたウィジェットにより、スマートフォンを完全にユーザーごとに最適化できるようになるとのこと。たとえば、「色抽出」を使って壁紙を選択すると、システムが「どの色が優勢で、どの色が補完的で、どの色が見栄えがよいか」を自動的に判断し、ロック画面やウィジェット、通知シェードなどOS全体に最適な色を適用します。

2021年05月19日

