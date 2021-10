「Android 12」が正式リリース、2021年中にPixelやGalaxyなどで利用可能に

Googleが「 Android 12 」を2021年10月5日(火)に正式リリースしました。Android 12は今後数週間でPixelに向けて配信され、2021年内にはSamsung Galaxyなどのスマートフォンにも配信される予定です。 Android Developers Blog: Android 12 is live in AOSP! https://android-developers.googleblog.com/2021/10/android-12-is-live-in-aosp.html Android 12 | Android Developers https://developer.android.com/about/versions/12 Googleは2021年5月に開催された開発者向け会議「Google I/O 2021」で Android 12のパブリックベータ版を公開 。その際、Googleは「Android 12は最も野心的なリリース」と大規模な変更が加わることをアピールしていました。 その大規模な変更の中でも目立った変更点が、従来の マテリアルデザイン から派生したデザイン概念「 Material You 」を基にしたUIデザインの一新です。例えば、Android 12には壁紙に設定した画像から「どの色が見栄えがよいか」を自動的に判断してロック画面やウィジェットの色を変更する機能が搭載されています。

2021年10月05日 12時30分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

