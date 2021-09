折りたたみ式スマホに対応した新機能搭載の「Android 12マイナーアップデート版」開発中

・関連記事

「歩きスマホの注意」や「車の運転サポート」などAndroid 12で新しく追加される機能まとめ - GIGAZINE



Android 12の最終ベータ版がリリースされる、正式版のリリースは「数週間以内」 - GIGAZINE



「Android 12」のパブリックベータ版が登場、一体何が変わるのか? - GIGAZINE



「Android 12」でUIデザインはどのように変化するのか? - GIGAZINE



Android 12の最新未発表ビルドの調査でわかった新機能・変更点は? - GIGAZINE

2021年09月29日 16時30分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.