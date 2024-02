Android 15の開発者プレビュー版をGoogleが公開、「画面録画機能」「カメラ制御」「パフォーマンス調整機能」などにアップデートあり

Android 15の開発者プレビュー初期ビルド「デベロッパー プレビュー 1」が2024年2月16日に公開されました。 Android 15 | Android Developers https://developer.android.com/about/versions/15?hl=ja リリースノート | Android Developers https://developer.android.com/about/versions/15/release-notes?hl=ja Android Developers Blog: The First Developer Preview of Android 15 https://android-developers.googleblog.com/2024/02/first-developer-preview-android15.html ◆新機能 2024年2月16日に公開されたAndroid 15の「デベロッパー プレビュー 1」は早期基本ビルドに位置付けられており、新たな機能やAPIなどが盛り込まれています。具体的な新機能は以下の通り。 ・広告のパーソナライズ Android ADサービスが拡張レベル10に引き上げられ、 プライバシーサンドボックス の最新版が組み込まれました。これにより、ユーザーのプライバシー保護が強化され、アプリ上でのパーソナライズされた広告表示システムの開発が進むとのこと。 ・ヘルスコネクト Android 15ではアプリで収集した健康関連データを共有できるプラットフォーム「 ヘルスコネクト 」を中心とした「Android 14 拡張機能 10」が統合され、フィットネスや栄養など新たなデータ型のサポートが追加されています。 ・ファイルの整合性チェック ファイル整合性に関するクラス「 FileIntegrityManager 」にLinuxカーネルの「 fs-verity 」機能を利用できるAPIが追加されます。これによりファイルをカスタム暗号署名で保護することが可能となり、改ざんされたり破損が含まれたりしていないことを証明できるようになります。 ・部分的な画面共有 画面全体ではなく、アプリウィンドウ部分のみを共有したり録画したりできるようになりました。 ・アプリ内カメラコントロールの機能追加 アプリ開発者は、カメラプレビューの明るさ上げる「ローライト補正」機能と、フラッシュの強さを細かく制御できる「高度なフラッシュの強さの調整」機能を使えるようになります。 ・仮想MIDI2.0デバイスとの通信 MIDI2.0デバイスだけでなく、MIDI2.0デバイスを仮想的に再現するアプリとの通信もサポートされるようになります。これにより、シンセサイザーアプリなどを物理的なMIDI2.0デバイスと同様に操作可能になります。 ・Android Dynamic Performance Frameworkの強化 Androidには、アプリから消費電力や温度などの情報にアクセスするためのAPIセット「 Android Dynamic Performance Framework(ADPF) 」が搭載されています。Android 15ではADPFの機能が強化され、パフォーマンスの調整をより適切に行えるようになります。 ◆インストール手順 Android 15の開発版はAndroid Emulatorで利用可能なほか、以下のデバイスにインストールして使うこともできます。 ・Google Pixel 6 ・Google Pixel 6 Pro ・Google Pixel 6a ・Google Pixel 7 ・Google Pixel 7 Pro ・Google Pixel 7a ・Google Pixel Fold ・Google Pixel Tablet ・Google Pixel 8 ・Google Pixel 8 Pro デバイスへのインストール手順やエミュレータの設定手順は以下のページで確認できます。 Android 15 を入手する | Android Developers https://developer.android.com/about/versions/15/get?hl=ja

2024年02月19日 15時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

