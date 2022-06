Android 13のパブリックベータ3がリリース、ついにプラットフォーム安定版に到達

GoogleがAndroid 13の3番目のパブリックベータとなるベータ3を2022年6月8日に発表し、「Android 13はついにPlatform Stability(プラットフォーム安定版)に到達した」と述べました。開発開始からプラットフォーム安定版にたどり着いたのは、Android 13の方がAndroid 12よりも2カ月早かったとのことです。 Android Developers Blog: Android 13 Beta 3 and Platform Stability https://android-developers.googleblog.com/2022/06/android-13-beta-3-platform-stability.html Android 13の最初のデベロッパプレビューは2022年2月、ベータ1は2022年4月、ベータ2は2022年5月の Google I/O 2022 にあわせてリリースされました。Android 12は「 Material You 」というコンセプトでAndroidのUIを根本から見直すという大きなアップデートが施されましたが、Android 13はアプリアイコンテーマとUIのプリセットカラーのバリエーションが変化しただけで、そこまで大きなアップデートが入ったわけではないとのこと。 Googleは「ベータ3で、Android 13はプラットフォーム安定版に到達します。これは公式のAPI Level 33 SDKとNHK APIを含むすべてのアプリの動作とAPIが最終版になったことを意味するマイルストーンです。つまり、ベータ3からはプラットフォームが変更されないことを確信した上で、互換性のあるアップデートを開発・リリースすることができます」と述べました。 Googleによれば、Android 13は大画面用のAndroid 12である「 12L 」で導入されたタブレットの最適化に基づいて構築されているとのこと。そのため、Android 12よりもタブレットやその他の大画面デバイスでの表示が最適化されているそうです。また、Google関連ニュースを扱う 9To5Google によれば、Android 13 ベータ3では指紋登録用のUIが追加されているとのこと。本体側面や本体画面内部に指紋スキャナーを搭載するスマートフォンの場合、どのように指を置くのかをガイドしてくれる画面が以下のようになりました。

・関連記事

「Android 13」最初のパブリックベータ版が始動、プライバシー機能やアプリごとの言語設定などの新要素搭載 - GIGAZINE



Kindle・Audible・MusicのAndroid版アプリからコンテンツの購入オプションが削除される、Google Playのポリシーが原因 - GIGAZINE



AndroidベースのカスタムOS「/e/OS」搭載でGoogleに個人情報を送信しないスマートフォン「Murena One」登場 - GIGAZINE



DuckDuckGoはMicrosoftのトラッカーを拒否できない契約を結んでいる - GIGAZINE



「Google Wallet」がAndroidに登場、支払いのほかチケットや免許証などにも活用 - GIGAZINE

2022年06月09日 11時53分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.