2022年06月09日 12時00分 ハードウェア

MicrosoftがPCにHDDではなくSSDを搭載するようメーカーに要求か、切り替え期限は2023年



MicrosoftがWindows 11を搭載したPCの内蔵ストレージとして、HDDではなくSSDを採用するようメーカーに求めていることが報じられています。Microsoftが示した切り替えの期限は2023年で、要求通りにいけば、2年後にはすべてのWindows PCがSSD搭載モデルになります。



Microsoft Trying to Kill HDD Boot Drives By 2023: Report | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/news/microsofts-reportedly-trying-to-kill-hdd-boot-drives-for-windows-11-pcs-by-2023





Report says Microsoft will require SSDs for new PCs soon, but is it a big deal? | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2022/06/analyst-claims-microsoft-is-pushing-to-require-ssds-in-new-windows-pcs/



この情報はIT系ニュースサイトのTom's Hardwareが、データストレージ業界分析を行っているTrendfocusのレポート内容として報じたもの。





内容によれば、MicrosoftはOEMメーカーに対して、Windows 11搭載PCの内蔵ストレージとしてHDDの代わりにSSDを使用するよう圧力をかけていて、その切り替え期限は2023年に設定されているとのこと。



Tom's Hardwareに対し、Trendfocusのジョン・チェン副社長は「本来の切り替え期限は2022年でしたが、OEMメーカーとの話し合いにより、2023年に延期されました。おそらく下半期ですが、具体的な日付はわかりません」と語っています。



なお、Windows 11のシステム要件で、ストレージに関して「容量が64GB以上」という規定はあるものの、種類の指定はありません。



すでに先進国の市場では多くのWindows PCがSSDを採用済み。チェン氏は、起動ドライブとしてSSD、データストレージとしてHDDを搭載したデュアルドライブのデスクトップPCやゲーミングPCについてはMicrosoftが例外規定を設ける可能性を指摘しています。