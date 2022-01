2022年01月02日 16時00分 モバイル

Microsoftは折りたたみスマホSurface Duo向けに「2021年末までにAndroid 11へのアップデートを提供する」という約束を反故にしたという指摘



2019年10月に登場した2画面折りたたみスマートフォン「Surface Duo」向けに、Microsoftは「2021年末までにAndroid 11へのアップデートを提供する」と正式にコメントしていたのですが、これが実現することはなかったとWindows Centralが報じています。



Microsoftは2021年9月にSurface Duoの次世代モデルにあたる「Surface Duo 2」を発表しました。その際、Microsoftの広報担当者は海外メディアのThe Vergeに対して「我々はSurface Duoのアップデートを提供することに引き続き取り組んでおり、2021年末までにAndroid 11を既存の顧客に提供できるよう取り組んでいます」とコメントしていました。



しかし、2022年に入ってもSurface DuoはOSのメジャーアップデートには対応していません。それどころか、2021年7月以降、バグ修正を含むあらゆるアップデートをSurface Duoは受け取っていなしとWindows Centralは指摘しています。その理由は正確には不明ですが、Windows Centralは「おそらくリソースをAndroid 11へのアップグレードに集中させているため」と記しています。





さらに、Windows Centralは「Surface DuoがAndroid 10を搭載していることを考えると、バグ修正なしで半年以上放置されている現状は率直に言って受け入れられません。Surface Duoは非常にバグの多い状態でリリースされ、Microsoftは2021年前半を通してバグと問題の修正に取り組んできました。しかし、まだSurface Duoにはバグが多いままです」と記しました。



続けて、Surface DuoがAndroid 11へのアップデートに対応すれば、安定性と機能面においてSurface Duo 2と同等の多くの修正を受け取れることができると指摘。実際、多くのSurface Duoユーザーが上記の理由からAndroid 11へのアップデートに期待を寄せているとWindows Centralは記しました。





Surface DuoがAndroid 11へのアップデートに対応できていないのは「Microsoftに問題がある」とWindows Centralは指摘。Windows Centralは「Surface DuoがSamsung、GoogleあるいはAppleの製品だった場合、これらの企業なら製品が発売されてから最初の数カ月以内に製品を修正するために全力を尽くしたに違いありません。そして、改善と修正が進行中であることを顧客に保証したことでしょう」と指摘。一方で、MicrosoftはSurface DuoのAndroid 11へのアップデートについて自発的な発表を行っておらず、メディアからの問い合わせに対してようやく「2021年末までにアップデートを行う」とコメントを出しています。これに対してWindows Centralは「これは受け入れがたいことであり、Microsoftのスマートフォン分野でのひどい実績を考慮すると、このような大胆な行動を取ることは本当に信じられないことです」と記しました。



2021年10月21日に発売されたSurface Duoの次世代モデル「Surface Duo 2」のリリース時にも、一部のメディアから「Microsoftはソフトウェアのアップデートについて信頼できません。Android 12はリリースされたばかりですが、Android 11は記事作成時点でもSurface Duoで利用できません」という指摘がありました。



続けて、Microsoftは2021年末にSurface Duo向けにAndroid 11へのアップデートを配信できないことが判明した時点で、新しいリリース時期についてアナウンスし、配信時期が遅れる理由について明確に説明するべきであったとWindows Central。



さらに、Windows Centralは「コンセプトとしてのSurface Duoが非常に大好きです。デュアルスクリーンはモバイルデバイスの生産性を向上させるための実行可能なオプションであると心から信じています。しかし、MicrosoftはSurface Duoを人々に推奨することをますます難しくしています」「Microsoftがこのような扱いを続けるなら、Surface Duoが最終的に失敗に終わることは明らかです。Surface Duo 2はSurface Duoよりもはるかに優れた状態でリリースされました。これは次期モデルがさらに良い状態でリリースされることを意味するかもしれません。しかし、Microsoftは2022年を通して定期的に新機能やバグ修正などをSurface DuoおよびSurface Duo 2ユーザーに提供し続けることで、適切なサポートを続けるという姿勢を既存の顧客に見せる必要があります」と指摘しています。



なお、Windows Centralが独自の情報源から入手した情報によると、Surface Duo向けのAndroid 11へのアップデートは間もなくリリース予定であり、うまくいけば数週間以内に配信される可能性があるそうです。