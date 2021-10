2021年10月22日 19時07分 モバイル

Microsoftの「Surface Duo 2」海外レビューまとめ、唯一無二の2画面スマホも辛辣評価多め



2021年9月22日、Microsoftは2画面モバイル端末「Surface Duo」の次世代モデルとなる「Surface Duo 2」を発表しています。Surface Duo 2のアメリカでの発売日は10月21日ということで、さっそくSurface Duo 2を入手したメディアからレビューが多数登場しているので、これらをまとめてSurface Duo 2の真の評価を探ってみました。



Surface Duo 2 – 生産性に優れたデュアル スクリーン モバイル – Microsoft Store

https://www.microsoft.com/ja-jp/d/surface-duo-2/9408KGXP4XJL



Surface Duo 2は2つの高解像度タッチスクリーンを搭載したAndroid端末。ディスプレイ1枚当たりのサイズは5.8インチ(1344×1892ピクセル)で、2枚合わせると8.3インチというタブレット級の画面サイズになります。5G対応で電源ボタン部分には指紋認証センサーを有しており、メインカメラはトリプルレンズカメラとなっているように、最先端のスマートフォンに搭載されているさまざまな機能が網羅されています。





そんなSurface Duo 2のレビューを公開したThe Vergeは、「Microsoftの折りたたみ式スマートフォンとして2度目の試みは、1つ目が抱えていた問題の多くを修正していますが、すべてを修正できたわけではありません」「折りたたみ式スマートフォンはまだ揺籃期にあり、企業はまだ(折りたたみ式スマートフォンが正しく機能するための)最良の方法を見つけられずにいます」と報じています。



Microsoft Surface Duo 2 review: Duo-over or strike two? - The Verge

https://www.theverge.com/22738082/microsoft-surface-duo-2-review-folding-phone-dual-screen-multitasking





The VergeはSurface Duo 2の前モデルであるSurface Duoについて、「ハイパフォーマンスなカメラ」「5G接続」「ワイヤレス充電機能」「NFC」「最新プロセッサ」などが欠けており、「ソフトウェア面で頻発するバグ」も問題だったと指摘。一方で、Surface Duo 2では最新のプロセッサやカメラが搭載されており、洗練されたデザインが採用されており、より大きなバッテリーを搭載し、5GやNFCもサポートしている点を評価しました。



特に優れた点として「目を見張る先進的なデザイン」をThe Vergeは挙げており、「公共の場で使用すればほぼ確実に目を引きます」と記しています。Surface Duo 2はSamsungの折りたたみ式スマートフォンとは異なり、2つのディスプレイを1つのディスプレイとするようデザインされているわけではありません。2つのディスプレイはヒンジでつながれていますが、このヒンジは「非常に滑らかでしっかりしており、ディスプレイを好きな角度で保持でき、2画面使いと1画面使いを簡単に切り替えることもできます」と高評価を与えています。また、2画面端末ですが、本体は非常に薄くなっている点もポイントとのこと。ただし、「ヒンジ部分に指を挟むことがある」と不満点も挙げています。





Surface Duo 2の本体サイズは通常のスマートフォンよりも大きいため、The Vergeは「ポケットには収まりづらく、幅が広すぎて全画面で利用すると親指が届かない」「実際、Galaxy Z Fold 3はコンパクトでより使いやすかった」とも記しています。



専用スタイラスペンのSlim Pen 2は、OneNoteやStickyNotesといったMicrosoft製アプリで最適に機能し、片方の画面でメモを取りながらもう片方の画面でウェブブラウジングするなども楽々可能。Surface Duo 2のマルチタスク機能について、The Vergeは「Surface Duo 2はハードウェアに対するいくつかのフラストレーションを抱えていますが、いくつかのクールな点もあります。Surface Duo 2は2つの画面を持っているので、他の端末やiPadの画面分割モードと比べても、2つのアプリを同時に起動するには圧倒的に便利です」と記し、「至福のマルチタスクを味わうことができる」とまで好評しています。





Surface Duo 2のメインカメラはトリプルレンズカメラに進化していますが、このカメラについてThe Vergeは「カメラについて言うことはそれほど多くありません。電話を完全に開かないと写真を撮ることができず、片手で撮影しようとすると非常に厄介です。また、カメラは焦点を頻繁に探し、画像の撮影も遅く、一般的に使い勝手は良くありません」「画質も低めで、写真はシャープすぎてフラットで、低照度の画像はノイズが多くディテールも微妙です。確かにSurface Duoから考えると完全なカメラへのアップグレードを果たしているといえますが、Surface Duo 2のカメラは同じ価格帯のスマートフォンと比べるとほとんど競争力はありません」と批評しています。





Surface DuoはAndroid 10を採用しており、多くのバグを抱えていました。記事作成時点でもAndroid 10を2画面利用する際のバグはまだまだ多く残っており、「まだまだ不完全に感じる」とThe Verge。Surface Duo 2でもソフトウェア面のバグが多く発見できたそうで、「他のメディアでSurface Duo 2のレビューを担当した人物と話をしたところ、ほぼ全員が私と同じような経験をしていました」とも述べました。



PCWorldはSurface Duo 2の長所として「デュアルスクリーン体験は模範的」「日中に撮影した写真は驚くほど素晴らしい」「非常に優れたバッテリー寿命」「素晴らしいパフォーマンス」の4つ、短所として「信じられないほど高価(1499.99ドル(約17万円)から)」「折りたたむと厚く、開くと驚くほど重い」「デュアルディスプレイデザインにより写真撮影が面倒」「カメラは暗所でのポートレート撮影に不向き」「バグが多い」の5つを挙げました。さらに、「Microsoftは2画面のスマートフォンとタブレットのハイブリッドの可能性を今でも信じています。製品はMicrosoftのビジョンに近づきつつありますが、まだ完全とはいいがたいものです。Surface Duo 3をお待ちください」と記し、Surface Duo 2ではなく次期モデルへの期待を寄せています。



Microsoft Surface Duo 2 review: Better, but still buggy | PCWorld

https://www.pcworld.com/article/545199





XDAはSurface Duo 2について、「これまで使用したスマートフォンの中で最も美しい」と外観デザインを評価しながら、「外側にディスプレイがないので使用時は毎回端末を開く必要があり、閉じていてもディスプレイを使用できるGalaxy Z Fold 3のような端末と比べると難がある」と指摘。



Microsoft Surface Duo 2 review: A productivity powerhouse

https://www.xda-developers.com/microsoft-surface-duo-2-review/





また、Surface Duo 2の2画面仕様にすべてのアプリケーションが最適化されているわけではない点をXDAは指摘。任意のアプリを強制的に両方の画面に表示することができますが……





以下のように2つの画面にアプリケーションを分割表示することに最適化されたものは少ないとのこと。AmazonのKindleアプリは2画面表示に最適化されており、以下のように本をめくるようにコンテンツを2画面に表示できます。





なお、XDAは「Microsoftはソフトウェアのアップデートについて信頼できません。Android 12はリリースされたばかりですが、Android 11は記事作成時点でもSurface Duoで利用できません」と語り、Android 11を搭載しているSurface Duo 2を購入すべきかについて疑問を呈しています。



Laptop MagもMicrosoft Surface Duo 2について、「Microsoftは前モデルの失敗後に、まともな折りたたみ式スマートフォンを作成できることを証明しましたが、まだまだ改善の余地があります」と指摘。Microsoft Surface Duo 2の優れた点としては、「楽しいマルチタスク機能」「トリプルレンズカメラ」「新しいグランスバー」「超薄型の筐体」を挙げ、悪い点としては「あまりに高額」「バグの多いカメラアプリ」の2点を挙げています。



Microsoft Surface Duo 2 review | Laptop Mag

https://www.laptopmag.com/reviews/microsoft-surface-duo-2-review





MobileSyrupは「入手して数時間しか使用していない」と前置きしつつ、90Hzのリフレッシュレートに対応したディスプレイはスクロールが非常にスムーズでテキストの表示もクリアで色も鮮やかとのこと。ただし、わずか数時間の利用でも複数のソフトウェア由来のバグに遭遇したそうです。



Microsoft Surface Duo 2 hands-on: Holding potential – MobileSyrup

https://mobilesyrup.com/2021/10/21/microsoft-surface-duo-2-hands-on/





また、メインカメラの凹凸により端末を閉じた際に背面パネルを傷つけてしまいそうとし、「強く握り過ぎないでください」と注意喚起しています。





EngadgetはSurface Duo 2の長所として「薄くてしっかりとしたハードウェア」「丈夫なヒンジ」の2点を挙げ、短所として「イライラするほど一貫性がなくバグの多いソフトウェア」「お粗末なカメラアプリ」「高価」「端末が熱を持つ」という4点を挙げました。なお、Engadgetは100点満点中「63点」とSurface Duo 2を評価しています。



Surface Duo 2 review: Microsoft's second dual-screen hybrid is a letdown | Engadget

https://www.engadget.com/microsoft-surface-duo-2-review-camera-sample-specs-glance-bar-130004036.html





PCMagはSurface Duo 2の長所として「ユニークなマルチタスク能力」「シャープな画面」「堅実な4G&5G通信」の3点を挙げ、短所として「価格の割に悪いカメラ」「バッテリー寿命」「予測できないソフトウェアのバグ」の3点を挙げ、総合評価を5点満点中「3.5点」としました。



Microsoft Surface Duo 2 Review | PCMag

https://www.pcmag.com/reviews/microsoft-surface-duo-2





Digital TrendsはSurface Duo 2 Reviewの長所を「アップグレードされたカメラ」「読書やマルチタスクに向いたアスペクト比」「ソフトウェア面で大部分が修正されている点」「一流のフラグシップ機と同等のスペック」「優れたマルチタスク機能」の5つを挙げ、短所としては「低照度時のカメラパフォーマンスが悪い」「カメラ撮影時に持ちにくい」「ソフトウェア面でいくつかのバグが残っている」の3つを挙げ、5点満点中「3.5点」と評価しました。



Microsoft Surface Duo 2 Review: A Great Second Impression | Digital Trends

https://www.digitaltrends.com/mobile/microsoft-surface-duo-2-review/